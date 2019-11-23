Хоккеисты минского «Динамо» в гостях победили «Авангард» 23.11.2019, 19:37

«Зубры» обыграли одного из лидеров КХЛ.

Минское "Динамо" в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ в гостях победило "Авангард" — 2:1. Обе шайбы у "зубров" на счету нападающего Теему Пулккинена, сообщает "Прессбол".

АВАНГАРД — ДИНАМО Мн — 1:2

МОСКВА. "Арена Мытищи". Начало — 17.00.

"АВАНГАРД": Бобков (Костин); Бондарев – Покка, Дедунов – Стась (К) – Потапов; Войнов (А) – Франсон, Шумаков – Семенов – Бек (А); Мартынов – Спиценко, Андригетто – Грачев – Яремчук; Макаров – Мизюрин – Кошелев, Щекин.

"ДИНАМО" Мн: Энрот (Карнаухов); Крыскин – Знахаренко, Павлович (А) – Спунер – Пулккинен; Евенко – Денисов, А. Костицын (К) – Ковыршин – Демков; Готовец (А) – Еременко, Мартынов – Паре – Принс; Дадонов – Китаров – Когалев, Дюков, Дроздов.

ШАЙБЫ: 1:0 — Семенов (Войнов, 4.33-мен.). 1:1 — Пулккинен (Павлович, А.Костицын, 5.43-бол.). 1:2 — Пулккинен (Готовец, 37.17).