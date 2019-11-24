Как пить кофе правильно 24.11.2019, 10:11

Употребление утреннего напитка — это целое искусство.

Оказывается, каждый вариант кофе имеет свои особые правила употребления, соблюдая которые Вы сможете по максимуму насладиться вкусом, ароматом и началом чего-то нового, пишет ocoffee.com.ua.

В каждой стране кофе пьют по-разному, но общие пожелания все-таки существуют. Итак, рассмотрим основные требования к распитию различных кофейных напитков.

ЭСПРЕССО

Данный напиток следует выпивать сразу после приготовления, не дожидаясь пока он остынет. Именно, в только что приготовленном эспрессо полностью раскрыт весь букет ароматов и вкусовых качеств. Подают его в специальной чашке для эспрессо – демитассе. Традиционно эту посуду изготавливают из белого толстого фарфора, а структура чашки такова, что диаметр дна очень мал. Эти параметры обеспечивают лучшую сохранность тепла. Чтобы эспрессо дольше оставался теплым, принято подогревать низ чашки. Всю чашку прогревать неправильно, ведь можно обжечь губы и не уловить нотки кофейных зерен.

Вместе с эспрессо всегда подают стакан воды комнатной температуры. Очистив рецепторы парой глотков, Вы с большей возможностью насладитесь всей палитрой кофе. А вот запивать эспрессо не принято. Вы можете это сделать только в случае неудачно приготовленного кофе, чтобы смыть неприятное послевкусие.

Не стоит также добавлять в эспрессо сахар, ведь эта сладость испортит палитру вкуса. Ложечка подается для перемешивания пенки – крема. Правильная пенка на эспрессо плотная, густая и однородная. Она всегда приобретает первоначальный вид, даже если напиток перемешать. Узнать какая степень обжарки кофейных зерен идеальна для эспрессо можно тут.

КОФЕ ПО-ВЕНСКИ

Эспрессо с добавлением большой порции взбитых сливок. Подавать следует быстро, чтобы сливки имели пышный и привлекательный вид. Кофе по-венски сервируют в чашках большого объема, а взбитые сливки сверху посыпают корицей, специями или тертым шоколадом. Этот напиток можно употреблять в любое время дня и ночи, прихватив десерт или выпечку. В процессе такой кофе не принято перемешивать.

КАПУЧИНО

Капучино подается 60-650С, поэтому можно пить сразу, пока молочная пенка не начала расслаиваться. На родине напитка пьют его только в первой половине дня. Сахар добавлять можно, но в ряде стран считается лишним. Естественная сладость от подогретого молока заменяет сахар. Пенку нельзя размешивать, лучше ее выпить вместе c кофе.

РОМАНО

Кофе с лимоном или лимонным соком – необычное сочетание, но очень популярное. Романо или кофе по-римски обладает освежающим и бодрящим эффектом. Этот кофе можно пить не только горячим, но и остывшим. Горечь кофе с цитрусовой ноткой придадут утру необычный поворот.

Готовят романно на основе крепкого эспрессо. Ломтики лимона посыпают сахаром или солью. Когда кофе сварили, в него кидают этот лимон на пару секунд, затем достают. Именно так цитрус отдаст кислинку. Если лимон оставить надолго, то кофе станет горчить. Подают романно с ломтиком лимона и сахаром.

Традиционное для романо дополнение – тонко срезанная полоска кожуры цитрусового фрукта, закрученная в виде спирали (ее называют твистом), которой украшают чашку. Можно также поэкспериментировать с цитрусовым. Лайм, апельсин, мандарин… Должно быть что-то интересное!

КОРЕТТО

Согревающий вид кофейного напитка. Приготовив порцию эспрессо, туда наливают не больше 1 столовой ложки крепкого напитка. Чаще всего это коньяк или виски, реже джин, граппа или водка. Так как после выпитого коретто становится тепло, то и пьют его в холодное время года. Такой кофе лучше пить после плотного обеда или ужина, не спеша и наслаждаясь этой минутой.

SLOW COFFEE

Альтернатива или альтернативный кофе – новое веяние в кофейной сфере. Готовят такие виды кофе не с помощью кофемашин, турок или другими традиционными способами, а с помощью аэропресса, пуровера, сифона и т.д.

Из первоначального названия «slow coffee» понятно, что пить его стоит медленно, размеренно и вдумчиво. Ведь кофе, приготовленный альтернативным способом, раскрывается по-новому. Именно здесь вы сможете найти ту изюминку или нотку, которую никак не могли уловить в стандартном кофе.

Если Slow coffee немного постоит после приготовления, он насыщается кислородом и раскрывает свой многогранный вкус. У первого и последнего глотка такого напитка всегда разный вкус. Такой кофе всегда навеивает раздумья, с ним легче писать книги или мечтать о далеком путешествии.

На самом деле в каждой стране, даже в каждом регионе кофе отличается по своему составу, способам приготовления и употребления. Но язык кофе является международным и понятным во всем мире. Кофе – это всегда то, что надо. Его необходимо выпить утром для продуктивного дня, он кстати днем на деловых переговорах и даже вечером на встрече с другом. Его нельзя не любить, ведь кофе – эта та самая отправная точка, после которой все идет гораздо лучше, чем было до этого.