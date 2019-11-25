Фактчекинг: У Кремля просто нет денег на выполнение своих обещаний 7 25.11.2019, 8:58

4,788

Какой должна была стать Россия к 2020 году?

2020 год стал для политиков синонимом «прекрасной России будущего»: правительство, министерства, политики и сам Владимир Путин больше 10 лет давали прогнозы и обещания, каких успехов страна добьется к началу нового десятилетия. Но вот до 2020 года осталось меньше полутора месяцев — а до исполнения обещаний еще далеко. «МБХ Медиа» представляет, какой стала бы Россия, если бы все прогнозы сбылись.

Средний класс, продолжительность жизни и производительность труда

В конце второго президентского срока в 2008 году Владимир Путин заявил, что России нужна долгосрочная стратегия — до 2020 года. Он говорил, что страна должна перестать быть зависимой от цен на энергоресурсы и стать «самой привлекательной для жизни».

«Считаю, что минимальной планкой доли среднего класса в общей структуре населения к 2020 году должен быть для нас уровень не менее 60 процентов, а может быть, и 70 процентов», — говорил Путин. В октябре 2019 года Высшая школа экономики выяснила, что средний класс в современной России насчитывает 38,2% населения, но он настолько неоднороден, что всем характеристикам среднего класса соответствует только 7% населения страны — это 10,1 миллиона человек.

Тогда же Путин сказал, что нужно сделать все, чтобы к 2020 году средняя продолжительность жизни увеличилась до 75 лет, а смертность снизилась в полтора раза. Смертность с 2008 года действительно снизилась — но не в полтора раза, а всего на 13%: за 2008 год в России умерло 2,076 миллиона человек, за 2018 — 1,87 миллиона. Смертность по-прежнему превышает рождаемость, а прогнозы говорят, что еще 5 лет население России будет расти только за счет мигрантов. Средняя продолжительность жизни к концу 2019 года впервые в истории достигла 72 лет. Для сравнения — в Европе самая низкая продолжительность жизни в Германии, и она составляет 78 лет.

«В основных секторах российской экономики должен быть достигнут как минимум четырехкратный рост производительности труда за 12 лет», — давал тогда оптимистичный прогноз президент. В 2015 году Росстат изменил методику расчета этого показателя, из-за этого невозможно точно сравнить новые данные с предыдущими. Ясно одно — с 2011 по 2017 год производительность выросла лишь на 5,5%, а никак не в четыре раза.

Стратегия 2020

В ноябре 2008 года правительство утвердило стратегию развития России до 2020 года. Вот какие прогнозы давались в этом амбициозном документе:

рост заработной платы в целом в экономике к 2020 году в 3,3 раза по сравнению с 2007 годом, средняя зарплата по стране — не менее 2,7 тысячи долларов;

жилье среднестатистической российской семьи — около 100 кв. м;

превращение высокотехнологичных производств и отраслей экономики знаний в значимый фактор экономического роста;

снижение уровня абсолютной бедности до 6−7% в 2020 году и относительной бедности (или малообеспеченной части населения) до 15%;

снижение инфляции до 3% в год;

увеличение ВВП на душу населения до 30 тысяч долларов;

Средняя зарплата по России в 2007 году составляла 13,6 тысяч российских рублей, сейчас — 47,7 тысяч. Формально прогноз даже перевыполнен, но на деле реальные доходы населения падают с 2014 года, несмотря на рост реальных зарплат. За первое полугодие 2019 года реальные доходы населения упали на 1,3%. Годовая инфляция сейчас составляет 4%. Из-за этого растет и уровень бедности: в первом квартале 2019 года в «абсолютной бедности» жили 14,3% населения России — это 20,9 миллионов человек.

При этом с «нефтяной иглы» мы не слезли, а высокотехнологичные производства так и не стали областью российской специализации. В 2018 году доходы от профессиональной, научной и технической деятельности составили 3,8% российского ВВП, в то время как добыча полезных ископаемых — 11,5%, а обрабатывающие производства — 12,3%.

В 2018 году на одного человека в России в среднем приходилось не 100 кв.м. жилья, а всего одна комната — 25 кв.м. Это почти в два раза меньше, чем в Европе — там на человека приходится по 40 метров жилья. И россияне все чаще покупают именно малогабаритные квартиры, спрос растет на однушки площадью меньше 20 кв.м.

Майские указы

Заступив на новый срок в 2012 году, Владимир Путин подписал 11 «майских указов», подтверждающих его предвыборную президентскую программу. В 2017 году правительство отчиталось, что программа выполнена на 76% — это касалось в основном исполнения предварительных поручений, вроде «разработать концепцию» или «выработать план». Однако оставшиеся обещания выполнить не так просто — и теперь Росстат и другие ведомства меняют методики расчета и пытаются достичь запланированных показателей хотя бы на бумаге.

Например, «майские указы» дали начало проекту «5−100», по которому пять российских вузов должны войти в первую сотню лучших университетов в мире. За семь лет на проект потратили больше 80 миллиардов рублей, но добиться запланированного так и не получилось: в 2019 году в рейтинг THE вошли только два российских вуза, а некоторые с начала запуска программы даже опустились на пару мест ниже.

Другой указ поручал создать 25 миллионов «высокопроизводительных рабочих мест» к 2020 году. РБК отмечает, что это понятие буквально придумал Владимир Путин, имея в виду «высокопродуктивные и современные позиции», связанные с высокими технологиями. Росстат поступил хитрее — и взял за критерий «высокопродуктивного» рабочего места просто средний уровень зарплаты на предприятии. В итоге в 2013 году Росстат насчитал 17,5 миллионов таких рабочих мест, но уже на следующий год из-за кризиса этот показатель упал и в 2017 составлял 16 миллионов.

Пожалуй, самый известный «майский указ» — повышение в два раза зарплат бюджетникам: врачам и учителям. Лучше всего исполнение этого указа иллюстрируют ежемесячные акции протеста медперсонала по всей России: его исполняют в основном на бумаге. Зарплата учителей и медперсонала состоит из фиксированного оклада и дополнительных выплат и премий, которые могут достигать половины всей зарплаты. Чтобы добиться нужных показателей, оклады немного увеличивают, а дополнительные выплаты сильно урезают — в итоге фактическая зарплата может даже снизиться. Даже несмотря на то, что Росстат вновь изменил методы расчета нужных показателей, к началу 2019 года только 16 регионов из 85 добились исполнения указа.

Что еще обещали?

В 2016 году глава ФАС Игорь Артемьев пообещал, что к 2020 году обнулятся тарифы на роуминг на территории стран ЕАЭС (Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия). Переговоры об отмене роуминга действительно идут, но пока стороны так и не договорились между собой, а законодательством РФ вообще не предусмотрено регулирование розничных тарифов, так что в ближайшее время роуминг точно не отменят.

Дмитрий Медведев в 2017 году сообщил, что новая индексация материнского капитала произойдет в 2020 году. В 2016-м Владимир Путин заморозил маткапитал — тогда он составлял 453 тысячи российских рублей.

Президент «Сбербанка» Герман Греф пообещал выполнить поручение Путина и в 2020 году снизить ставки по ипотеке до 8%. Сейчас минимальная ставка по ипотеке в «Сбере» составляет 8,5% в рамках акции для отдельных молодых семей.

В 2018 году Владимир Путин пообещал, что с 2019 года Россия будет отправлять экспедиции на Марс — сначала беспилотные, а потом и пилотируемые. В середине 2019 года «Роскосмос» отложил марсианскую миссию до июля 2020 года после того, как макет ExoMars-2020 разбился при посадке во время испытаний в Швеции.