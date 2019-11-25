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Врачи сообщили об опасном для жизни заболевании Ассанжа

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  • 25.11.2019, 10:15
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Врачи сообщили об опасном для жизни заболевании Ассанжа
Джулиан Ассанж
Фото: Getty Images

Он нуждается в медицинской и психологической помощи.

Более 60 врачей считают, что жизнь основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа находится в опасности. Отбывающий тюремный срок разоблачитель нуждается в срочной медицинской и психологической помощи, предупредили они в письме на имя главы МВД Великобритании Прити Пател, опубликованном в понедельник, 25 ноября, сообщает "Немецкая волна".

Ассанжа следует перевести из тюрьмы в больницу

По мнению медиков из восьми стран, в том числе Германии, Ассанжа необходимо перевести из тюрьмы для особо опасных преступников Белмарш в университетскую клинику. Имеются "реальные опасения", что в тюрьме Ассанж "может умереть", говорится далее.

"С медицинской точки зрения ситуация неотложная. Нельзя терять времени", - подчеркнули врачи, выразив сомнение в том, что состояние здоровья 48-летнего Ассанжа позволяет ему участвовать в предстоящих слушаниях по запросу США о его экстрадиции.


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