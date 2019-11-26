Минское «Динамо» тонко потроллило БАТЭ
- 26.11.2019, 13:18
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Борисовчан пригласили в «клуб бывших чемпионов».
Минское «Динамо» опубликовало ироничный твит, в котором клуб приглашает БАТЭ в общество экс-чемпионов Беларуси, пишет «Трибуна».
Напомним, ранее брестское «Динамо» за тур до конца стало чемпионом Беларуси, прервав 13-летнюю эпоху доминирования БАТЭ.
«Мужики, у нас новенький! БАТЭ, добро пожаловать в наш клуб, мы заждались», – говорится в обращении «Динамо-Минск».
Клуб тегнул «Шахтер», «Гомель», «Славию», «Белшину» и «Днепр».
🖐️ Мужики (@fcgomel, @fcshakhterby, @FCBelshina, @Slaviya_Mozyr, @FCDMg), у нас новенький! @FCBATE - добро пожаловать в наш клуб, мы заждались! pic.twitter.com/zV60mHVxnt— ФК Динамо Минск (@FC_Dinamo_Minsk) November 26, 2019