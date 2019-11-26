Минское «Динамо» тонко потроллило БАТЭ 26.11.2019, 13:18

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Борисовчан пригласили в «клуб бывших чемпионов».

Минское «Динамо» опубликовало ироничный твит, в котором клуб приглашает БАТЭ в общество экс-чемпионов Беларуси, пишет «Трибуна».

Напомним, ранее брестское «Динамо» за тур до конца стало чемпионом Беларуси, прервав 13-летнюю эпоху доминирования БАТЭ.

«Мужики, у нас новенький! БАТЭ, добро пожаловать в наш клуб, мы заждались», – говорится в обращении «Динамо-Минск».

Клуб тегнул «Шахтер», «Гомель», «Славию», «Белшину» и «Днепр».