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Правда о «выборах»
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Минское «Динамо» тонко потроллило БАТЭ

  • 26.11.2019, 13:18
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Минское «Динамо» тонко потроллило БАТЭ

Борисовчан пригласили в «клуб бывших чемпионов».

Минское «Динамо» опубликовало ироничный твит, в котором клуб приглашает БАТЭ в общество экс-чемпионов Беларуси, пишет «Трибуна».

Напомним, ранее брестское «Динамо» за тур до конца стало чемпионом Беларуси, прервав 13-летнюю эпоху доминирования БАТЭ.

«Мужики, у нас новенький! БАТЭ, добро пожаловать в наш клуб, мы заждались», – говорится в обращении «Динамо-Минск».

Клуб тегнул «Шахтер», «Гомель», «Славию», «Белшину» и «Днепр».


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