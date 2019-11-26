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Артем Милевский: Когда-то и в Бресте прозвучит гимн Лиги чемпионов

  • 26.11.2019, 20:09
Артем Милевский: Когда-то и в Бресте прозвучит гимн Лиги чемпионов
Артем Милевский

Брестское «Динамо» впервые в истории получило путевку в Лигу чемпионов.

Нападающий брестского "Динамо" Артем Милевский записал для своего инстаграм-аккаунта трогательное видео, в котором выразил надежду услышать в Бресте гимн Лиги чемпионов, передает pressball.by.

Категория ОСК "Брестский " снижена с 3 на 2. "Динамо" сможет сыграть дома только два первых раунда еврокубков

"Думаю, в этом баре это [гимн Лиги чемпионов] нормальное явление. Когда-то и в Бресте эта мелодия прозвучит. Очень надеюсь. Честно, Брест чемпион страны. Мечтаю, чтобы в Бресте прозвучала такая мелодия. Как в Борисове, Минске и так далее.

Всех с чемпионством! Всех люблю. Дай Бог", — произнес футболист.


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