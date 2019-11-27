«Цап-царап» провалился в спорте 2 27.11.2019, 10:53

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Игорь Эйдман

Сколько вору ни воровать, а кнута не миновать.

Ставшая с некоторых пор практически официальной путинская стратегия большого хапка "Цап-царап" первым делом провалилась в спорте. Минимум на четыре года российских спортсменов собираются отстранить от всех международных соревнований. Наивные жулики думали легко цап-царапнуть с помощью допинга медали в Сочи, а потом подменить анализы и замести следы. Обломились. Теперь даже "едросс" Фетисов называет Россию "самой опозорившейся страной в истории спорта".

Проблема российской верхушки в том, что она, привыкнув легко и безнаказанно воровать у себя дома, стала переносить практику "цап-царапа" на международную арену в различные сферы жизни – от спорта до большой политики. А "здесь вам не тут", как говорил классик. Такие практики могут давать краткосрочный эффект, но самоубийственны в долгосрочной перспективе.

Украинские корабли вернули, напоследок цап-царапнув оттуда всю технику и даже унитазы. Ну, это в обычном российском стиле "тащи с завода каждый гвоздь". Однако в мире нельзя вести себя, как привыкли вороватые российские чиновники. За преступлением неизбежно последует наказание. Все царапнутое придется вернуть – и Крым, и Донецк с Луганском, и вывезенные оттуда ценности. А еще придется сторицей заплатить за украденное (даже за унитазы, свинченные с украинских кораблей), как платит российский спорт за свои цап-царапнутые "победы".

Игорь Эйдман, "Фейсбук"