Приключения «Газпрома» только начинаются 29.11.2019, 18:45

В кремлевских кабинетах бурлит паника.

Украина переиграла Россию в Стокгольмском арбитраже, но это ещё окончательная победа, над страной-аутсайдером, пишет украинский блогер Злой одессит для inforesist.org.

Итак, на днях “Газпром” проиграл свою же апелляцию «Нафтогазу» поданную в Стокгольмский арбитраж, через которую пытался оспорить решение, обязывающее российскую монополию выплатить «Нафтогазу» $2,56 млрд и накопившееся проценты.

Что примечательно, «Газпром» обязан теперь Украине выплатить так же более 1 млн евро компенсации за судебные издержки. Кроме того Апелляционный суд отклонил запрос россиян на возможность засекретить результаты дела.

Безусловно, для российской монополии это очередное унижение и позор, но на самом деле это лишь цветочки, ведь ягодки на самом деле – ещё впереди. И этими ягодками станет компромисс, на который “Газпрому” придется идти относительно продления контракта на транзит через ГТС Украины.

Уже очевидно, что, не смотря на внешне боевой, уверенный и бравурный настрой монополии, она не сможет осуществить поставки по газопроводу “Северный поток-2” в полном объеме с 1 января 2020 года.

Безусловно, фактор полного заполнения подземных хранилищ газа в Европе сыграет свою роль и падение импорта российского газа в первое время европейский потребитель не ощутит, но сама Россия ощутит падение экспорта. Причем резкое и многомиллиардное.

На сегодняшний день ситуация с транзитом газа из РФ в ЕС через ГТС Украины настолько патовая, что даже внутри российских “официальных” элит не могут согласовать о чем, как и когда врать.

Например, в то время как Александр Новак обещает запустить “Северный поток-2”, в 2019 году глава “Газпрома” Алексей Миллер говорит о том, что само строительство только завершится в конце этого года (что априори исключает полноценный запуск газопровода), а вице-премьер России Дмитрий Козак заявляет, что российский газопровод “Северный поток — 2” и вовсе заработает не ранее середины 2020 года.

Что же, помимо уже бурлящей паники в кремлевских кабинетах, Стокгольмский арбитраж додал масла в огонь. Но по настоящему “зашкварчит” когда России придется подписывать неизбежный для себя контракт. В противном случае будут потеряны миллиарды, помимо тех, что и так придётся выплачивать Украине по закону.

Готовы ли в Белокаменной пойти, в эпоху острой нехватки валютной массы, на отказ от украинской ГТС? Сомневаюсь. А потому, в скором времени, говорящие головы Кремля, с голубых экранов, будут кормить потребителей информационного фаст-фуда, очередной историей о феноменальной многоходовочке тактического гения. Правда, говорить они это будут сквозь зубы, понимая степень не столько собственного, сколько общегосударственного унижения на геополитической арене.