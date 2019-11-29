Когда белорусам ехать за покупками в Польшу 29.11.2019, 20:35

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Шопинг-календарь на декабрь.

Для тех, кто планирует ехать за покупками к Рождеству и Новому году в Польшу, стоит знать, что всего два воскресенья декабря будут в крупных торговых центрах нерабочими днями. При этом ещё два выходных будет среди недели, пишет «Вечерний Гродно».

Неторговыми днями в польских торговых центрах будут 1 и 8 декабря, а также 25 и 26 декабря. В остальные дни запрет на торговлю действовать не будет.

Напомним, запрет на торговлю по воскресеньям не распространяется на пекарни (в случае, если основная деятельность – это торговля свежей выпечкой), кондитерские, автозаправки, цветочные магазины, сувенирные лавки, киоски, в том числе в почтовых учреждениях, аэропортах и на вокзалах, а также на магазины, в которых в этот день за прилавком будут находиться их владельцы.