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Правда о «выборах»
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В Беларуси люди все больше голосуют ногами

  • 29.11.2019, 22:29
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В Беларуси люди все больше голосуют ногами

Белорусы отказываются работать за копейки.

Неполные пять месяцев работы в Польше дорожным рабочим устроили 28-летнего Сергея Банасевича в плане трудовых отношений и оплаты труда. Ему, технарю с высшим образованием, нужно в Беларуси отработать 3 месяца, чтобы получить польский заработок за месяц, передает «Радыё Рацыя».

Возвращаться в Беларусь, если ничего не изменится, Банасевич не планирует. Он связывает свое будущее с Польшей:

- В Беларуси за копейки я работать не готов. Мне нужно создавать семью. Планирую получить вид на жительство. В Беларуси делается только хуже, ничего не меняется. Если тау будет и дальше, то все будут голосовать ногами. Я там почувствовал себя человека. Меня все устраивает.

По словам Сергея, он потерял работу из-за конфликта с милицией, в котором не был виноват. Судился почти год, но справедливости не добился - милиция в Беларуси всегда права.


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