В Минске проходит шествие на Дзяды: онлайн-трансляция 8 3.11.2019, 11:36

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Фото: «Радыё Свабода»

(Обновляется) Колонна идет по проспекту Независимости.

В воскресенье 3 ноября в Минске проходит шествие и митинг по случаю Дня памяти предков (Дзяды). Акцию организует Консервативно-христианская партия БНФ.

Мингорисполком и Миноблисполком дали разрешение на проведение акции.

Прямую видеотрансляцию проводят «Белсат» и «Радыё Свабода».

Шествие началось в 12.00 от часового завода «Луч» (станция метро «Академия Наук»).

Шествие проходит проспектом Независимости до микрорайона «Восток», а затем улицами Калиновского, Гамарника и Мирошниченко в Куропаты. С 15 до 17 часов в Куропатках пройдет мемориальный митинг.

Участники шествия поют гимн «Погоня» на слова Максима Богдановича, скандируют лозунги «Россия — это война!», «Нет интеграции!», «Жыве Беларусь!».

С 15 до 17 часов в Куропатках пройдет мемориальный митинг.

«Белсат» ведет текстовую онлайн-трансляцию с акции:

12:35

Колонна спела гимн БНР «Мы выйдзем шчыльнымі радамі».

Лявон Борщевский и Сергей Антончик, которые в 90-е были депутатами белорусского Верховного Совета 12-го созыва, сегодня также участвуют в акции. Борщевский говорит, что изначально задумка акции была в том, чтобы Дзяды (2 ноября) одновременно были и государственным праздником, и днем чествования памяти репрессированных.

Фота АЛ belsat.eu

Однако позже выходной на Дзяды власти отменили и сегодня в государственных СМИ эта дата не упоминается.

Фота АЛ belsat.eu

12:30

Примечательно, что помимо традиционного «Жыве Беларусь!», в этом году на Дзяды добавились призывы прекратить интеграцию с Россией.

«30-е годы ярко показали, что есть Российская империя под видом Советского союза, как она уничтожала самых наших выдающихся людей. Мы помним эти события, мы помним наших предков для того, чтобы люди понимали, что с Россией будущего нет. Нужно выходить и бороться, отстаивать свою независимость», - говорит Сергей Попков, один из заявителей акции.

«Слава нации! Мы против интеграции!», - скандируют вслед участники шествия.

12:15

Анархисты Анастасия Гусева и недавно освобожден из колонии Дмитрий Полиенко раздают листовки с информацией о людях, которые по их мнению, были заключенные по политическим мотивам. Речь идет о Святославе Барановиче, Вадиме Бойко и других. Таким образом они хотят дополнительно привлечь внимание к тому, что они не были официально признаны политзаключенными.

12:10

Вспоминая первые акции на Дзяды в конце 80-х, скульптор Геник Лойко сравнивает их с сегодняшней.

«Тогда на Куропатах несколько плакатиков кустарно сделанных было, а сегодня, посмотрите - все во флагах. В те годы я мог перечислить всех, кто говорит по-белорусски. Сейчас это количество бесчисленное! Я здесь, потому что это мой путь, так надо», - говорит он.

12:05

Несколько сотен человек с бело-красно-белыми флагами двинулись колонной в сторону Куропат. Колонна растянулась на несколько десятков метров. Некоторые несут в руках цветы и свечи.

Фота АЛ belsat.eu

Фото: «Наша Ніва»

Фото: «Наша Ніва»

Фото: «Наша Ніва»

Фото: «Наша Ніва»