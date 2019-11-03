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Сергей Попков: Нужно выходить и отстаивать свою независимость

  • 3.11.2019, 14:01
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Сергей Попков: Нужно выходить и отстаивать свою независимость
Фото: charter97.org

В этом году Дзяды проходят под лозунгами противодействия «интеграции» с РФ.

Сегодня в Минске проходит шествие на Дзяды. Примечательно, что помимо традиционного лозунга «Жыве Беларусь!», в этом году на Дзяды добавились призывы прекратить интеграцию с Россией.

«30-е годы ярко показали, что есть Российская империя под видом Советского союза, как она уничтожала самых наших выдающихся людей. Мы помним эти события, мы помним наших предков для того, чтобы люди понимали, что с Россией будущего нет. Нужно выходить и бороться, отстаивать свою независимость», - заявил Сергей Попков, один из заявителей акции.


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