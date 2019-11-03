Белорусы завоевали серебро на ЧЕ по спортивной акробатике в Израиле 3.11.2019, 16:02

Константин Евстафьев и Анна Касьян

Фото: Belarus Gymnastics-Association

Константин Евстафьев и Анна Касьян выиграли медали в многоборье.

Белорусы Константин Евстафьев и Анна Касьян выиграли серебро на чемпионате Европы по спортивной акробатике, который проходит в израильском Холоне, пишет «Прессбол».

Белорусский смешанный дуэт выиграл серебряные медали в многоборье. Здесь учитывались результаты балансового и динамического упражнений, а также комбинированного вида. Результат белорусов — 83,630 балла. Победили россияне Кирилл Старцев и Виктория Аксенова (86,170).

Ранее Константин Евстафеев и Анна Касьян выиграли серебро в балансовом упражнении смешанных пар. Среди мужских дуэтов в динамическом упражнении замкнули тройку сильнейших Максим Маркевич и Олег Михалевич (28,270). В динамическом упражнении женских групп бронзовую медаль завоевали Анна Кацуба, Кристина Лишова и Дарья Иванютенко.

В юниорских стартах серебро и бронзу выиграли белоруски Полина Куновская и Алена Траулько.