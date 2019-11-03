Как поп-культура влияет на акции протеста в мире 3.11.2019, 22:25

Иллюстрационное фото

Протестующие используют персонажи от Джокера до Винни-Пуха.

"В различных шествиях множится число людей в масках и гриме , изображающих некоторых известных персонажей. И их выбор редко является чистой случайностью", - пишет журналистка Алиса Блен в издании Slate.fr (перевод — inopressa.ru).

"Белое лицо, саркастическая улыбочка, увенчанная тонкими усами... Маска Гая Фокса, часто также известная как маска Анонимуса, маска Вендетта или маска V, безусловно, самая популярная. Ее история восходит к XVII веку: Джон Джонсон, чье настоящее имя было Гай Фокс, стал одним из членов Порохового заговора. Тогда группа британских католиков намеревалась взорвать Вестминстерский дворец и таким образом убить короля Якова I", - говорится в статье.

"(...) В 2008 году Гай Фокс стал ключевым символом группировки хакеров "Анонимус", которые заявили о себе с помощью компьютерной атаки против сайентологической церкви. Впоследствии члены "Анонимуса" заняли важное место в "арабской весне" в 2011 году, поскольку они помогали гражданам обходить цензуру, установленную в их странах, в частности, в Тунисе. В том же году они также боролись в рамках кампании Occupy Wall Street - "Захвати Уолл-стрит", - напоминает журналистка.

"Они выдвигали множество требований: борьба с неравенством, критика капитализма, защита животных... По мнению журналистки Норы Буаззуни, специализирующейся на поп-культуре, "неважно, кто протестует, важна причина: посредством этих масок она становится видимой и общественной".

"Все же выбор Гая Фокса в качестве международного символа союза против несправедливости можно поставить под сомнение, - говорится в публикации. - Как указывает Нора Буаззуни, "правообладателем дизайна этой маски является Time Warner", одна из крупнейших компаний в сфере медиа и развлечений. В результате "когда вы покупаете официальную маску, вы финансируете ее акционеров, что является не вполне революционным жестом".

"После успеха испанского сериала "Бумажный дом" (La Сasa de Papel) стали появляться маски с изображением живописца Сальвадора Дали с его длинными тонкими усами и огромными глазами. В сериале прослеживается история ограбления Королевского монетного двора в Мадриде, бандиты и заложники носят красный комбинезон и эту маску, что позволяет им быть неразличимыми", - пишет Slate.ru.

"(...) В акциях протеста использование этой маски символизирует восстание народа против существующего правительства, как это происходит в сериале Casa de Papel", - поясняет журналистка.

"Фонд "Гала-Сальвадор Дали", созданный самим художником для сохранения своего наследия, часто напоминает, что он не давал разрешения на использование имиджа Дали в данном сериале, - говорится в публикации. (...) В нашем обществе, где преобладают зрительные образы, "очень сильное воздействие оказывает то, что тысячи людей в телевизоре носят одну и ту же маску", - считает Нора Буаззуни.

"(...) В Гонконге символами мятежа стали многие аксессуары: зонтики, стикеры и маски. Опять же, это связано с поп-культурой. Там часто фигурируют изображения Винни-Пуха, поскольку в графических интернет-мемах телосложение персонажа из мультфильма сравнивается с внешним обликом президента Китая Си Цзиньпина", - отмечает автор публикации.

"(...) 4 октября глава исполнительной власти Гонконга Кэрри Лэм объявила о принятии закона против масок, чтобы остановить протесты. Сразу же возникли споры по этому поводу, ожесточенность столкновений даже вынудила транспортные компании прекратить свою работу", - говорится в статье.

"(...) В Бейруте во время уличных акций протеста появилась новая маска с изображением Джокера с его белым лицом, затемненными глазами и красным ртом, который простирается на поверхность его щек. Очевидно, что такое явление совпадает с выпуском и успехом фильма режиссера Тодда Филлипса, но есть и другие объяснения", - полагает автор статьи.

По мнению писательницы из Ливана Стефани Баз, эта многоплановая страна "постоянно балансирует между французским, арабским и английским языками и всегда включает в себя различные культуры извне". Что касается конкретного выбора персонажа, то это объясняется тем фактом, что Джокер "стал злым, потому что он подвергся насилию: он похож как на ливанских политиков, так и на народ, который не хочет быть злым". В настоящее время проходящие в стране акции протеста в подавляющем большинстве носят мирный характер.

"(...) Присвоение различных персонажей "является средством, с помощью которого обычные люди могут овладеть культурой и даже ее производить", - резюмирует Анна Свит, специалист по взаимодействию между СМИ и потребителями. Подобно вязаной розовой шапке pussy-hat, ставшей символом женских маршей в Вашингтоне в 2017 году, маски позволяют показать свою принадлежность не столько к конкретному протесту, сколько ко всеобщему бунту", - пишет издание.