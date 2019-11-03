Более 30 человек пострадали в ДТП с автобусом во Франции 1 3.11.2019, 21:35

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Автобус Flixbus попал в занос на мокрой полосе и перевернулся.

На автомагистрали A1 близ Амьена на севере Франции в воскресенье, 3 ноября, перевернулся автобус немецкой транспортной компании Flixbus. По меньшей мере, 29 пассажиров получили легкие травмы, четверо ранены тяжело, пишет «Немецкая волна».

По информации газеты Courrier Picard, при повороте на мокрой от дождя полосе транспортное средство попало в занос, сбило дорожные ограждения и перевернулось. В настоящее время магистраль перекрыта в обоих направлениях.

Всего в автобусе, выполнявшем рейс между Парижем и Лондоном, находились водитель и 32 пассажира. По данным телеканала BFM TV, среди них были более десяти подданных Великобритании, три гражданина США, два - Испании, один - Румынии и один россиянин. В посольстве РФ в Париже эту информацию пока не прокомментировали.

Flixbus осуществляет автобусные перевозки по всей Европе. Компанию отличают умеренные цены на билеты. За это фирму даже подвергали критике, поскольку подобное ценообразование отчасти достигается за счет сотрудников и субподрядчиков.