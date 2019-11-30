Илон Маск рассказал про особую версию Tesla Cybertruck 30.11.2019, 22:15

1,406

Глава Tesla пообещал создать уменьшенную версию бронированного пикапа.

Илон Маск рассказал о возможности создания уменьшенной версии электрического пикапа Tesla Cybertruck.

Об этом он написал в Twitter.

Long term, it probably makes sense to build a smaller Cybertruck too — Elon Musk (@elonmusk) November 24, 2019

Один из пользователей социальной сети спросил Маска, планирует ли компания создать уменьшенную версию электромобиля Cybertruck. В качестве аргумента приводилось опасение "перекрыть автомобилем улицу" из-за его размеров.

В ответ глава Tesla ответил, что в долгосрочной перспективе действительно может появиться смысл создания уменьшенного варианта Cybertruck.

Пользователи Twitter поддержали идею Маска. Также комментаторы отметили уместность "компактного" Cybertruck на узких улицах Европы, поскольку в данный момент "порой на улицах в Швейцарии сложно проехать даже на Model S".