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Правда о «выборах»
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Илон Маск рассказал про особую версию Tesla Cybertruck

  • 30.11.2019, 22:15
  • 1,406
Илон Маск рассказал про особую версию Tesla Cybertruck

Глава Tesla пообещал создать уменьшенную версию бронированного пикапа.

Илон Маск рассказал о возможности создания уменьшенной версии электрического пикапа Tesla Cybertruck.

Об этом он написал в Twitter.

Один из пользователей социальной сети спросил Маска, планирует ли компания создать уменьшенную версию электромобиля Cybertruck. В качестве аргумента приводилось опасение "перекрыть автомобилем улицу" из-за его размеров.

В ответ глава Tesla ответил, что в долгосрочной перспективе действительно может появиться смысл создания уменьшенного варианта Cybertruck.

Пользователи Twitter поддержали идею Маска. Также комментаторы отметили уместность "компактного" Cybertruck на узких улицах Европы, поскольку в данный момент "порой на улицах в Швейцарии сложно проехать даже на Model S".


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