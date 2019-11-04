Трамп выразил уверенность в победе на президентских выборах в США 1 4.11.2019, 8:59

Глава Белого дома сослался на данные опросов.

Президент США Дональд Трамп «совершенно уверен» в победе на предстоящих в 2020 году президентских выборах. Об этом он сообщил во время общения с журналистами на Южной лужайке Белого дома, передает Fox News (перевод — РБК).

«У нас все замечательно по опросам», — отметил американский лидер, отвечая на вопрос, уверен ли он в своем переизбрании.

Трамп также сообщил, что американцы «не хотят слышать» об импичменте Трампу. По его словам, эти вопросы обсуждают лишь «лживые СМИ и демократы, которые преимущественно работают на эти СМИ».

Президентские выборы в США состоятся 3 ноября 2020 года. О своих планах участвовать в них сообщили представители Демократической партии бывший вице-президент США Джо Байден, а также губернатор штата Монтана Стив Баллок. От Республиканской партии в выборах намерен участвовать действующий глава страны Дональд Трамп.