Как кипели страсти в матче брестского «Динамо» и солигорского «Шахтера» 4 4.11.2019, 16:26

Фото: Станислав Коршунов, TUT.BY

Ипровизированный VAR, отмена гола и неназначенный пенальти.

Матч брестского «Динамо» против «Шахтера» закончился грандиозным скандалом. В концовке встречи судейская бригада Виктора Шимусика не назначила чистый пенальти в ворота солигорчан (не помог даже импровизированный VAR), а затем отменила гол брестчан из-за офсайда. Артем Милевский, Александр Нойок, Сергей Кисляк и Павел Нехайчик едва не растерзали за этой судей. Стоит ли говорить, что после встречи на поле летели не только не очень цензурные слова, но и бутылки и зажигалки, пишет «Трибуна».

Перед вами, пожалуй, самый эмоциональный выпуск в истории «ЧестнОКа» (после него вы просто обязаны подписаться на канал). Сняли абсолютно все: разговоры игроков и судей, прорыв Сергея Кисляка в судейскую и много других вкусностей. Кроме того, матч на «Брестском» стал последним для тренерского штаба Сергея Ташуева в «Шахтере» – вскоре коуча сменит украинец Юрий Вернидуб. Корче, это видео точно нельзя пропустить!