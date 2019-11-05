Блогеры призывают минчан собраться на площади Свободы в Минске 1 5.11.2019, 10:28

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Надо что-то делать.

8 ноября известные блогеры Беларуси призывают белорусов встретиться на площади Свободы в Минске. На повестке дня встречи, как отмечает в своем Telegram-канале Nexta, вместе решать куда должна двигаться страна, сообщает «Белсат».

Намерение провести встречу граждан на площади в Минске появилось в результате резонанса после документальных фильмов о главе страны. Фильм Nexta собрал более 1,4 млн просмотров на YouTube, 500 тысяч в «Одноклассниках» и десятки тысяч в других соцсетях.

Блогер MozgON выпустил видео, в котором призывает не только информировать людей, но и вырабатывать какие-то меры, чтобы улучшить будущее.

По этому поводу блогеры и призывают белорусов собраться 8 ноября в 18 часов на площади Свободы в Минске.