«Кондрашка для Сашки» 4.11.2019, 8:07

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Белорусы — о фильме NEXTA «Лукашенко. Уголовные материалы».

Невероятной популярностью пользуется фильм Степана Светлова (NEXTA) «Лукашенко. Уголовные материалы».

С 25 октября фильм набрал на YouTube уже более 1 миллиона 390 тысяч просмотров.

Сайт Charter97.org собрал реакцию белорусов, высказанную в комментариях, на фильм о Лукашенко:

«Очень профессиональный фильм получился, Степан! Распространяйте фильм среди знакомых и родных, нужно, чтобы его увидело как можно больше людей.

П.С. Концовка вселяет надежду».

«Пресс-секретарь диктатора Наталья Эйсмонт до сих пор не высказалась по поводу многочисленных фактов кровавых преступлений гражданина Лукашенко, озвученных в фильме Степана Светлова «Лукашенко. Уголовные материалы», потому что там все чистая правда и у администрации диктатора нет возможности для опровержений».

«Скоро вся Беларусь увидит доказательства преступлений шкловского маньяка».

«Смотрела и плакала. Как такое могло случиться? Неужели и после этого фильма не выйдем? Хотя бы за наших детей».

«Бомба».

«А как ОНО истерило по этому поводу на совещании 28 октября «о безопасности»: «чтобы ни один сводник, никакой блогер не перемывал мои кости!» Завопил, заерзал, задергался «ненаклоняемый», ибо до поры, как известно, жбан воду носит. А тут прилетела уже нормальная правда, от которой за столько лет подлого подхалимажа ОНО попросту отвыкло. Но что тут возразишь, если видеодоказательства неопровержимые? Только и остается истерика: «Ой, все!» Особенно мерзкая, когда у престарелого плешивца.

А Степа-то сумел прямо в яблочко попасть. Умница, красавчик, талантище! Береги себя, светлый милый мальчик, и храни тебя Бог!»

«Фильм Степана Светлова «Лукашенко. Уголовные материалы» - это КОНДРАШКА ДЛЯ САШКИ! Хоть бы одним глазком подсмотреть на его реакцию после просмотра фильма о «главном херое»!»

«Просто убойный материал от талантливого молодого автора. Мой низкий поклон ему! И вот я хочу задать вам, взрослые. только два вопроса. Первый: а вот как же донести это все до народа? И второй: а доколе вот вы, зрелые люди, это все намерены терпеть?!»

«За все ответит плешивый. Не уйдет от возмездия».

«12 января 2001 года в белорусской газете «Наша Свобода» была опубликована статья «Врачебное заключение», в которой приведено медицинское заключение врача-психиатра Дмитрия Щигельского о психическом заболевании Александра Лукашенко. Согласно архивным материалам, на которые ссылается психиатр, в частности, амбулаторной карте, у Лукашенко еще в молодости неоднократно диагностирована мозаичная психопатия».

«Основная и правильная мысль, впервые прозвучала в этом фильме , что это никакой не «хросны бацка», а обычная жадная, злобная, человекофобская никчемность, пробравшаяся и засевшая во главе когда то передового государства с помощью кремлевцев. И он ,этот фильм , очень сильная штука».

«Шкловский тунеядец так и кончит. ответит рано или поздно за все что сделал с белорусским народом. Будут проклинать, как Сталина и Гитлера с их прихвостнями, которые только выполняли приказ».

«В фильме не все про узурпатора (поджог дверей своего номера в гостинице, ограбление стюардессы, прорезал ножом пиджак, засунул в дырку палец и говорил, что на него напали, побили - уж мне-то известно как рвутся пиджаки, особенно школьные....думаю, приговор будут зачитывать года два). Сейчас его семейка активно разворовывает все, что можно, пытается набрать как можно больше кредитов, чтобы свалить и не знать горя, оставив тут подельников всех мастей. Не знает плешивый географии, земля-то круглая».

«Когда уже мы услышим слова: подсудимый Лукашенко, в станьте, вам предоставляется последнее слово?»

«И будет кайф, когда в клетку заводить будут носом в землю с высоко поднятыми над спиной руками в наручниках».

«Этот фильм в день ареста плешивого по БТ покажут».

«Звычайны невук, які купіў свой дыплом гісторыка за свіныя плечы. Яшчэ калі вучыўся, то аднакурснікі пісалі яму курсавыя за абацянкі прывезці кіўбасы пальцам пханай і самагонкі. А потым прыязжаў і казаў - у мяне нічога няма, бо ўсе забраў участковы. То бок хлусіць і кідаць людзей ен пачаў яшчэ с маладосці».

«Вчера мой сын 1994 г.р. посмотрел фильм по моему совету. Сказал: «Я и раньше его ненавидел, а сейчас еще больше. Угробил нашу страну!»

«У каждого белоруса должен быть этот фильм, чтобы помнили, что у власти лицемерная особь, палач, уничтожающий народ и землю. Ему пора в Гаагу».

«После просмотра фильма многое становится понятно. Его нужно показывать по всем каналам страны! Сила народа - в единстве».

«Обязательно нужны субтитры на английском, на европейских языках (итальянский, испанский, немецкий). Фрилансеры, подключайтесь!»

«Уважаемые соотечественники! Я уже писал неоднократно, что никакие разоблачения этой власти не страшны, НУ НИКАКИЕ, им все Божья роса, их пугает только ТОЛПА НА ПЛОЩАДИ. И больше ничего, поверьте! Давайте выйдем, под любыми предлогами, пикетами, просто выйдем, чтобы было много тысяч. И все».

«Белорусы, пора исправлять свои ошибки!»