Альтернативное правительство Татарстана призвало соотечественников к бойкоту службы в армии РФ 15 6.11.2019, 15:19

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Иллюстрационное фото

Поводом к заявлению стала история Рамиля Шамсутдинова.

Члены самопровозглашенного татарского "правительства в изгнании" призывают татар к бойкоту службы в российской армии. Об этом Idel.Реалии сообщил Рафис Кашапов, позиционирующий себя в качестве заместителя премьер-министра упомянутого правительства.

Ренее члены "правительства в изгнании" опубликовали пост в Facebook с аналогичным заявлением.

"Мы призываем к бойкоту и движению к отмене призыва", — говорится в посте.

Обращение подписали Рафис Кашапов, Нафис Кашапов, Роза Курбан и Камиль Сукаев.

Поводом к заявлению стали сообщения о неуставных отношениях в российской армии в отношении Рамиля Шамсутдинова, который вечером 25 октября во время смены караула расстрелял сослуживцев. Восемь человек погибли, двое получили ранения. Нападавший — военнослужащий ремонтно-технической базы в Читинском районе Рамиль Шамсутдинов — 28 октября арестован решением военного суда Читы. В Министерстве обороны предположили, что у солдата мог произойти "нервный срыв из-за личных проблем".

В Интернете размещена петиция "Свободу Рамилю Шамсутдинову", которую уже подписали около 20 тысяч человек. Авторы адресованной главе МВД РФ Владимиру Колокольцеву петиции требуют прекратить дедовщину в армии, отправить Рамиля в реабилитационный центр и вынести ему оправдательный приговор.

Ранее члены самопровозглашенного татарского правительства в изгнании попросили российскую оппозицию признать независимость республик Идель-Урала, а также обратились к лидерам ряда государств, в том числе к президенту США Дональду Трампу, с призывом "защитить народы России от политики этноцида".

Съезд Милли Меджилиса, организации, которая позиционирует себя в качестве представительного органа татарского народа, прошел в 2008 году в Набережных Челнах. Делегаты, возглавляемые общественным деятелем Фаузией Байрамовой, утвердили новую декларацию о независимости Татарстана и составили обращение в ООН с требованием немедленно признать и содействовать в отделении Татарстана от России по образцу Косово, Абхазии и Южной Осетии. На съезде было сформировано национальное татарское "правительство в изгнании", которое возглавил Вил Мирзаянов, известный своими разоблачениями советской программы изготовления химического оружия в начале 1990-х гг. Он в последствии эмигрировал из России и в настоящее время проживает в США.

Ранее Вил Мирзаянов назначил Рафиса и Нафиса Кашаповых, заместителями премьер-министра татарского "правительства в изгнании".