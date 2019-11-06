Илья Ивашко в головокружительном поединке обыграл 71-ю ракетку мира

Илья Ивашко в головокружительном поединке обыграл 71-ю ракетку мира1
- 6.11.2019, 15:48
Белорусский теннисист успешно выступает на турнире в Братиславе.
Белорус Илья Ивашко пробился в 1/8 финала "челленджера" в Братиславе, обыграв в головокружительном поединке представителя первой сотни рейтинга АТП и второго "сеяного" состязаний венгра Мартона Фучовича, сообщает "Прессбол".
"Пежо Словак Опен", АТП "Челленджер", Братислава, Словакия
Призовой фонд — 114 800 евро
Одиночный разряд. 2-й круг
Илья Ивашко (143 АТП, Беларусь) — Мартон Фучович (71 АТП, Венгрия, 2) — 3:6, 7:6 (7:5), 7:6 (9:7)