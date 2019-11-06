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Илья Ивашко в головокружительном поединке обыграл 71-ю ракетку мира

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  • 6.11.2019, 15:48
Илья Ивашко в головокружительном поединке обыграл 71-ю ракетку мира
Илья Ивашко

Белорусский теннисист успешно выступает на турнире в Братиславе.

Белорус Илья Ивашко пробился в 1/8 финала "челленджера" в Братиславе, обыграв в головокружительном поединке представителя первой сотни рейтинга АТП и второго "сеяного" состязаний венгра Мартона Фучовича, сообщает "Прессбол".

"Пежо Словак Опен", АТП "Челленджер", Братислава, Словакия

Призовой фонд — 114 800 евро

Одиночный разряд. 2-й круг

Илья Ивашко (143 АТП, Беларусь)Мартон Фучович (71 АТП, Венгрия, 2) — 3:6, 7:6 (7:5), 7:6 (9:7)


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