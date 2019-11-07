Длинные выходные начались: на выезд в ЕС стоят сотни автомобилей
- 7.11.2019, 8:43
- 1,352
Самая большая очередь — в пункте пропуска «Брузги».
В пунктах пропуска на белорусско-польской и белорусско-литовской границах на выезд образовались большие очереди. Об этом сообщает Госпогранкомитет Беларуси.
Выезда в Польшу ожидают более 500 легковых авто, в том числе:
в пункте пропуска «Брузги» — более 170 авто
в «Берестовице» — более 100
в Бресте — более 150
в «Домачево» — более 100.
На выезд в Литву скопилось более 400 авто:
«Котловка» — более 40
«Каменный Лое» — более 100
«Лоша» — более 140
«Бенякони» — более 100
«Привалка» — более 40.
В пунктах пропуска в Латвию очередей нет вовсе. На выезд в Украину на трех пунктах пропуска в общей сложности стоят более 80 автомобилей («Верхний Теребежов» — более 20, «Мокраны» и «Новая Гута» — более 30 авто в каждом пункте пропуска).