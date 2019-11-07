Длинные выходные начались: на выезд в ЕС стоят сотни автомобилей 7.11.2019, 8:43

1,352

Самая большая очередь — в пункте пропуска «Брузги».

В пунктах пропуска на белорусско-польской и белорусско-литовской границах на выезд образовались большие очереди. Об этом сообщает Госпогранкомитет Беларуси.

Выезда в Польшу ожидают более 500 легковых авто, в том числе:

в пункте пропуска «Брузги» — более 170 авто

в «Берестовице» — более 100

в Бресте — более 150

в «Домачево» — более 100.

На выезд в Литву скопилось более 400 авто:

«Котловка» — более 40

«Каменный Лое» — более 100

«Лоша» — более 140

«Бенякони» — более 100

«Привалка» — более 40.

В пунктах пропуска в Латвию очередей нет вовсе. На выезд в Украину на трех пунктах пропуска в общей сложности стоят более 80 автомобилей («Верхний Теребежов» — более 20, «Мокраны» и «Новая Гута» — более 30 авто в каждом пункте пропуска).