Белорусский нападающий Владислав Михальчук вернулся в «Принс-Джордж» 7.11.2019, 9:49

Чтобы освободить для белоруса легионерское место, «пумы» обменяли чешского форварда.

Белорусский нападающий Владислав Михальчук, расторгнувший двусторонний контракт с нижегородским "Торпедо", продолжит карьеру в клубе Западной хоккейной лиги (WHL) "Принс-Джордж Кугарс". Именно за эту команду выступал молодой хоккеист прежде, чем перебраться в систему "Торпедо", пишет pressball.by.

Чтобы освободить для белоруса легионерское место в составе, "пумы" обменяли чешского форварда Матея Томаня в "Саскатун" на выбор в 6-м раунде драфта WHL 2021 года.

Владислав Михальчук отыграл за "Принс-Джордж" два сезона, причем в прошлом стал лучшим бомбардиром команды с 50 (25+25) очками в 68 играх. Всего за два года он сыграл за "Кугарс" в 128 матчах WHL, набрав 83 (39+44) очка, в том числе на его счету 12 голов в большинстве и 3 победные шайбы.

В чемпионате ВХЛ за "Торпедо-Горький" Михальчук провел 11 матчей и отметился одной голевой передачей при 9 минутах штрафа и показателе полезности -4. Перед самым отъездом из России белорус дебютировал в КХЛ за нижегородское "Торпедо".

Контракт Михальчука с российским клубом был расторгнут по инициативе самого хоккеиста.