Российский рэпер Оксимирон записал трек о протестах в Москве 7.11.2019, 12:18

Рэпер поддерживает участников митингов и в своем творчестве.

Российский рэпер Оксимирон записал трек для участия во втором раунде онлайн-баттла Hip-Hop.ru с фигурантом «московского дела» Самариддином Раджабовым. Того обвиняют в угрозе применения насилия к трем полицейским, поскольку он бросил пластиковую бутылку на несогласованной акции в Москве, пишет TJ.

16 октября Раджабов зачитал рэп о своем уголовном деле в Мосгорсуде. Посетивший заседание Оксимирон спросил Самариддина, с кем он хочет записать трек, а фигурант дела ответил, что именно с ним. На выходе из зала музыкант добавил: «Все, я тебя услышал».

В треке на тему раунда баттла «Ветер перемен» Оксимирон читает от лица Раджабова. «Сильно помогли многочасовые рассказы [освобожденного фигуранта дела о массовых беспорядках Алексея] Миняйло: без них говорить от лица Самара я бы не решился», — подчеркнул рэпер. Последние несколько строк произносит Самариддин: его часть составили на основе тюремных писем, зачитанных в суде строк и диктофонных записей, сделанных адвокатами.

Оксимирон отметил, что треком хочет привлечь внимание к фигурантам «московского дела» и ему подобных, а также призвал отправлять письма заключенным через сервис ФСИН.

«Понятно, что я замутил это, чтоб голос чувака, которому ни за что ломают жизнь, услышала куча людей. Это «Буриме» получилось из-за системы писем ФСИН, с помощью которой можно за пару минут послать письмо любому заключенному в России.

Многие из них, как фигуранты «московского» и подобных дел, ожидают или отбывают срок чисто за взгляды. Я уверен, что за это сажать нельзя. Если вы считаете так же, то я передаю вам эстафету, которую получил от Самара.

Любое внимание с воли полезно для заключенного: права тех, к кому регулярно приходят письма и передачи, реже нарушаются, они реже становятся жертвами произвола», — заявил Оксимирон.