Видеохит: «Тоттенхэм» забил невероятный по нелепости гол в ЛЧ 1 7.11.2019, 13:36

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Счет в игре был открыт на 34-й минуте.

В матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов «Тоттенхэм» победил в гостях «Црвену Звезду», сообщает tut.by.

Счет в игре был открыт на 34-й минуте. «Шпоры» умчались в быструю контратаку и вывели на ударную позицию Харри Кейна, который угодил в штангу. Вторая волна атаки закончилась попаданием Сон Хын Мина в перекладину — и только после этого Джовани Ло Чельсо отправил мяч в сетку.

В итоге матч закончился со счетом 4:0, голы забили Сон Хын Мин (дважды) и Эриксен.