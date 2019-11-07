Белорусские правозащитники добились освобождения оппозиционера из Таджикистана 1 7.11.2019, 14:46

Фарход Одинаев

Его не будут экстрадировать на родину.

Таджикского журналиста и оппозиционера Фархода Одинаева, задержанного 25 сентября на литовско-белорусской границе, выпустили из СИЗО города Гродно. Ранее власти Беларуси отказали в просьбе Генпрокуратуры Таджикистана о его аресте и экстрадиции на родину, сообщает currenttime.tv.

"Фарход Одинаев кратко поговорил с адвокатом по телефону и вместе с близкими покинул территорию СИЗО. Он волен идти куда ему угодно", – сообщила сотрудница правозащитной организации Human Constanta Наста Лойка.

Власти Таджикистана объявили 42-летнего Одинаева в розыск по подозрению в причастности к запрещенной в стране организации. 42-летний оппозиционный активист был членом Партии исламского возрождения Таджикистана (ПИВТ), деятельность которой запретили в 2015 году.

В 2013 году на протяжении нескольких месяцев Одинаев руководил в Москве (у Одинаева есть также российское гражданство) таджикским оппозиционным телеканалом "Сафо ТВ". В том же году российские власти закрыли телеканал. Проживающие в изгнании за рубежом представители ПИВТ сообщили, что Одинаев недавно получил польскую визу и планировал принять участие в конференции ОБСЕ в Варшаве по правам человека.