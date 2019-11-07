Украинские рабочие в Польше получают на руки до 4,5 евро в час 1 7.11.2019, 14:50

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18% польских компаний нанимают сотрудников из Украины.

18% компаний в Польше, по данным опроса компании Personnel Service, нанимают сотрудников из Украины. Среди них 40 процентов — крупные предприятия. Граждане Украины чаще всего заняты в строительной отрасли, где получают 15, 18, а иногда даже 20 злотых на руки в час (1 евро = 4,3 злотого), сообщает «Польское радио».

Ежегодно в стране создается 700 000 новых рабочих мест, а спрос на сотрудников огромен. С низким уровнем безработицы в Польше местных работников уже не хватает.