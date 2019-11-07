Евгений Афнагель встретился с главой миссии БДИПЧ ОБСЕ в Беларуси 7.11.2019, 16:49

Евгений Афнагель

Фото: «Белсат»

Наблюдатели уведомлены о нарушениях избирательного законодательства.

Координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Евгений Афнагель встретился с главой миссии наблюдателей за выборами Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Кориан Йонкер и медиааналитиком миссии Кирой Калининой, cообщает пресс-служба гражданской кампании.

- Представителям международной организации была предоставлена информация о запрете выступлений кандидатов в депутаты от гражданской кампании «Европейская Беларусь» в эфире государственных телевидения и радио, а также попытки цензуры печатных материалов и публикаций в СМИ, - сообщил Евгений Афгагель. - Я подробно рассказал о том, как были сняты с эфира уже записанные обращения Оксаны Юшкевич, Ольги Николайчик, Павла Юхневича, Арсения Чигиря, Михаила Бондаренко и других наших представителей, об отписках, которые были получены из Минской городской и ряда областных избирательных комиссий в ответ на жалобы.

Также мы обсудили попытки цензуры печатных материалов, срыв публикаций программ в государственных газетах.

Глава миссии наблюдателей БДТПЧ ОБСЕ сообщила, что наблюдатели будут внимательно отслеживать дальнейшие шаги властей и собирать информацию о нарушениях избирательного законодательства в Беларуси.