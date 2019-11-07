Сколько денег приносит Украине IT-индустрия 1 7.11.2019, 17:26

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Украинцы массово выбирают работу в технологическом секторе.

За последние четыре года украинский IT-рынок увеличился вдвое и стал одним из главных направлений экспорта услуг. Об этом говорится в исследовании компании N-IX, пишет «Новое время».

По состоянию на начало 2019 года в отрасли работало приблизительно 184,7 тыс. IT-специалистов. Она приносит стране около $5 млрд в год. Согласно прогнозам авторов исследования, до 2020 года количество айтишников вырастет до 220 тыс. специалистов.

На данный момент в Украине существует более 1,6 тыс. компаний, которые предоставляют IT-услуги, и более 4000 технологических компаний.

Согласно данным World Bank, PwC и IT Ukraine, более 100 компаний из списка Fortune являются клиентами украинских IT-фирм.

Большинство украинцев приходят работать в IT-индустрию из-за интереса к технологиям (78%) и высоких зарплат (63%).

При этом, украинские айтишники преимущественно проживают в трех городах: Киеве, Харькове и Львове.

Львов является вторым по величине IT-центром в Украине. В этом городе работают 317 компаний и более 20 тыс. специалистов, которые предоставляют услуги преимущественно клиентам из США и Западной Европы.

Напомним, что Кабмин предлагал создать новую группу налогообложения для ФОП в IT-отрасли со сбором на развитие человеческого капитала.