Ольга Дамаскина: Окружная комиссия не отличает числа 45 и 47? 2 8.11.2019, 8:57

Ольга Дамаскина

Странные вещи происходят в Новополоцке.

5 ноября кандидату в «депутаты парламента» Ольге Дамаскиной объявили предупреждение. Избирательная комиссия Новополоцкого избирательного округа №24 предупредила кандидата за нарушение требований статьи №47 Избирательного кодекса за использование плаката «Долой диктатуру страха!» во время агитационного пикета 29-го октября, сообщает «Радыё Рацыя».

В письменном виде документ сразу не отдали, и кандидат смогла получить его только на следующий день, более чем через 24 часа.

А прочитав, не узнала содержания.

«В присутствии двух наблюдателей от ОБСЕ и двух моих доверенных лиц было сказано, что предупреждение - согласно статье №47. Я еще зачитывала ее вслух, эту 47-ая статью и спрашивала: «Что же здесь нарушено?». А когда прочитала письменное решение, смотрю — там уже 45-ая статья», — рассказала Ольга Дамаскина.

Переспрашивать членов комиссии, в какой день они ошиблись, Ольга Дамаскина не стала: решение датировано 5-м ноября, и кандидат имеет всего три дня, чтобы его обжаловать.

Более суток и так пришлось потратить на ожидание. Кандидат не считает себя виновной в нарушении ни 47-й, ни 45-й статьи. Согласно последней, ее обвинили в нарушении тематической направленности пикета 29 октября: мол, он был посвящен не агитации, а проблеме политзаключенных в Беларуси.

Ольга Дамаскина не видит тут никакого противоречия. «Ни в одной статье Избирательного кодекса не указано, какой должна быть агитация. Много избирателей ко мне обращались именно по вопросу политзаключенных - хотели узнать, как я отношусь к этому. Тот пикет и был объяснением. И мне было важно, чтобы избиратели знали мою позицию», — заявила кандидат.

Кандидат подала жалобу в областную избирательную комиссию. И убеждена, что предупреждение нужно отменить уже потому, что окружная комиссия устно объявила одни цифры, а написала другие.