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Украинское подразделение участвует в международных учениях «Железный волк-2019» в Литве

  • 9.11.2019, 12:18
Украинское подразделение участвует в международных учениях «Железный волк-2019» в Литве

Яркий фоторепортаж.

В Литве проходят международные учения "Железный волк-2019", в которых принимают участие украинские военные правоохранители.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Основная цель учений "Железный волк" - взаимодействие при планировании и проведении наступательных и оборонительных операций.

Общее количество участников - почти 4 тыс. военнослужащих из 11 стран НАТО, в частности Бельгии, Чехии, Великобритании, Эстонии, США, Польши, Норвегии, Нидерландов, Португалии, Германии. В учениях задействованы около 1 тыс. военных единиц техники - танков, боевых машин пехоты, бронетехники, артиллерийских орудий.

После теоретических занятий по использованию винтовки HK G36, на стрельбище украинские военнослужащие испытали огневые возможности этого оружия. Литовские коллеги высоко оценили обучаемость и хорошие результаты украинских правоохранителей.

Основная фаза учений продлится до 18 ноября. Возвращение техники к местам постоянной дислокации запланировано на 18-22 ноября.


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