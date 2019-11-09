«У звезд гонорар за одно видео может достигать $15 тысяч» 3 9.11.2019, 18:15

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Как белоруска прославилась в Китае.

Более трех миллионов подписчиков в популярнейшем приложении доу-ин (douyin). 32 миллиона просмотров у самого популярного видео. Белоруска Алла стала в Китае настоящей звездой. В интервью tut.by она рассказала, почему иностранцы часто покидают Поднебесную через три года, сколько просмотров собирают самые популярные видео, как девушку зазывали на местное телевидение и чем это закончилось.

«Мысленно наряжаешься в красивое платье. В реальности стоишь в костюме банана и раздаешь листовки с рекламой»

В Китай Алла попала пять лет назад.

— Моя лучшая подруга работала там певицей и меня сагитировала. Окончив университет, я тоже поехала работать — танцевать. В то время иностранцы очень котировались в Поднебесной. Уже на месте сформировался коллектив. Сделали рабочую визу, заключили контракт, поэтому все было легально. Наша фирма базировалась в Тяньцзине, но колесили с выступлениями по многим городам. Чанша, Цзинань, Шеньян… Затем стала работать и в других сферах.

Вообще ожидание часто отличается от реальности. Представляя работу модели, мысленно наряжаешься в красивое платье. А в реальности, бывает, стоишь в костюме банана и раздаешь листовки с рекламой. Иногда наши мальчики, красивые, накачанные, в трусах и галстуке раздают листовки — это тоже считается работой. Или надо облачиться в костюм сосиски. Помню, вышел фильм «Трансформеры» — и нас запихивали в огромные двухметровые фигуры роботов. Одевали по четыре человека, а потом надо было ходить по залу в таких костюмах. Я не могла развернуться. И меня держали люди по сторонам, чтобы я не падала.

Приехав в Китай, Алла пережила культурный шок.

— Подруга, наверное, боялась спугнуть меня, поэтому не так красочно все описывала. Но это было потрясение! В первую очередь дорожное движение. Переходить дорогу по зебре было просто страшно. У нас водители останавливаются — там такое не принято. Хотя едут они в основном медленно — и это спасает. И тормоза у всех хорошие, потому что нельзя использовать машины старше 15 лет.

Второй момент — еда. Помню, как с подружкой пришли в ресторан, увидели картинку, похожую на суши, обрадовались, хоть что-то знакомое и понятное — но когда нам принесли блюдо, оказалось, что это рулеты из печени. Один раз у нас с собой было мало денег, поэтому заказали тарелку супа и овощи. Однако нас ждала практически целая кастрюля. Даже отнекивались: это, видимо, не наш заказ. Выяснилось, что в Китае большие порции обычное дело — и такие блюда подаются на весь стол.

Удивило, что не берут чаевых. Пытались как-то оставить, так девочка бежала до перекрестка: «Вы забыли, забыли». Объясняем: «Это тебе», но она такая испуганная: «Бу яо, бу яо» (не надо). Еще воздух поразил. Но не смогом или сигаретами, а специфическим непонятным запахом.

«Многие иностранцы покидают Китай спустя три года — не выдерживают»

Фото: личный архив

— Сейчас иностранцы примелькались и уже не приковывают такого внимания. Но пять лет назад было феерично: все пытались фотографировать, выглядывали из-за угла, — рассказывает Алла. — В супермаркете, бывает, стоишь, выбираешь, что купить, и боковым зрением видишь: вытягивается рука с мобильным телефоном. Кто-то делает снимок и тут же убегает. И за углом уже никого нет.

По словам Аллы, каждый лаовай (иностранец, чаще европейской внешности, который не понимает или плохо понимает по-китайски и с трудом ориентируется в обычаях и порядках повседневной жизни Китая. — Прим.) проходит через три стадии.

— Первая — ты в восторге. Я всем нравлюсь, на меня все смотрят, любуются! Поначалу это сопровождается опасениями. В чем дело? С чем связаны пристальные взгляды? Неопрятно выгляжу, где-то вымазалась или волосы странно уложены? Потом понимаешь, что просто-напросто вызываешь повышенный интерес. К тебе подходят фотографироваться, ощущаешь себя звездой. Само собой, это повышает самооценку.

Но со временем это начинает раздражать. И если на первых порах на просьбы о совместном фото отвечаешь: «Да, конечно», то постепенно это переходит в «Отстань!». Значит, ты на второй стадии! Ведь подходят, даже когда ты ешь. У многих китайцев нет понятия о личном пространстве.

Ну а третья стадия — принятие. Ты не можешь ничего изменить. Поэтому остаются два выбора. Либо уезжаешь с ощущением раздражения или даже ненависти. Кстати, многие иностранцы покидают Китай спустя три года. Этот период служит своего рода критическим — многие не выдерживают иной культурной среды: помимо повышенного внимания, есть много и других нюансов. А те, кто остается жить, они уже находятся в состоянии смирения. Вот и я сейчас просто не обращаю внимания на подобное поведение местных. Оно стало обычным фоном, как, к примеру, погода.

«Первые триста тысяч подписчиков набрала за месяц»

Фото: личный архив

Два года назад в Китае появился доу-ин. Это китайская версия известного многим приложения коротких видео тикток (tiktok), причем не копия, а оригинал. Эти сервисы, как и поглощенный ими musically, сделаны китайскими компаниями. Доу-ин набрал бешеную популярность в Китае. Почему?

— Сейчас у молодежи мышление клиповое. Мы любим короткие видео, например, как в инстаграме: снимаются за минуту, через сутки удаляются. Многие уже не хотят смотреть пятиминутный ролик на YouTube, как починить телефон. Гораздо лучше за 15 секунд посмотреть ускоренное видео, отвлечься и идти дальше.

Во-вторых, за 15 секунд (год назад допустимую длительность ролика увеличили до минуты) у тебя мозг не устает. Ты быстренько листаешь. Человек едет с работы, уставший, расслабленный — и короткие фрагменты посмотреть ненапряжно.

О доу-ин Алла узнала от подруги. Именно она предложила девушке попробовать снять свои видео.

— Подумала: «Почему бы и нет?». Регистрироваться несложно, есть меню полностью на английском. Начала с макияжа. Потом косплей на знаменитостей — Тейлор Свифт, Эврил Лавин и так далее. И потихоньку стала другие видео делать — боди-арт, обучающие. И понеслась!

Первые триста тысяч подписчиков белоруска набрала за месяц.

— Ты загружаешь видео, и дальше включается статистика. Оценивается количество просмотров, лайков и репостов. Например, если после 100 просмотров получил 100 лайков, тебя моментально отправят в самую горячую категорию, где уже можно получить миллионы просмотров. Если же недобрал до определенного уровня, ты остаешься на прежней нише. Это все компьютер делает.

Порой не угадаешь. Иногда сниму видео так, что самой нравится. Но не оценили. И оно висит, допустим, с 5 тысячами лайков и дальше не пойдет, что бы ты ни делал. И в комментариях могут писать: «Боже, какое крутое видео!». Но если зажали лайков — то все.

«Есть рейтинг „иностранцы в Китае“, там собраны 10 человек. Я где-то на третьем месте»

Фото: личный архив

Алла — иностранка. Нет ли у нее сложностей с ведением доу-ина?

— Теоретически можно вести канал на доу-ин не только из Китая, но из любой другой страны, в том числе из Минска. Но только если получится скачать само приложение! Потому что у нас доступна только международная версия этой программы — тикток. Так вот, она с китайской вообще не пересекается: видео не попадают в другую версию. Тикток — сам по себе, доу-ин — сам по себе. И скачать его можно только из китайского магазина приложений.

Недавно мне прислали фейковую страницу в тикток, спросили, я это или нет. Дело в том, что тикток даже не функционирует в Китае. Посмотрим: сейчас в Минске его скачаю, и думаю, что в Китае смогу пользоваться.

По словам Аллы, иностранцев в доу-ин хватает, но так, чтобы сильно популярных, — не очень много.

— Сейчас очень популярен украинский мальчик, у него десять миллионов подписчиков. Он пальцами танцует — всякие такие фигуры из них строит. Очень быстро хайпанул. Потом знаю испанца, поляка, еще одного европейца, девочку из Америки. Есть рейтинг «иностранцы в Китае», там собраны 10 человек. Я где-то на третьем месте.

Как зарабатывают китайские блогеры?

— За просмотры денег не дают вне зависимости от их количества. Зато компания может платить напрямую. Например, в начале у меня был контракт с доу-ин, хотя потом мы его расторгли. Но основной доход приносит реклама. Суммы говорить не буду. Скажу только, что многие готовы соглашаться на предложения ниже рынка, но я всегда держу прайс. В принципе, у звезды доу-ин гонорар за одно видео может достигать 15 тысяч долларов.

Хотя в принципе сама ничего не решаю. У меня есть агентство, они мне находят работу и забирают свою долю. После уплаты налогов мне остается 35% от сделки.

Китайское агентство само вышло на белоруску.

— Когда доу-ин начал подъем и туда пошли деньги, китайские власти быстро спохватились, создали специальную программу, через которую регистрируется каждое рекламное видео, — так отслеживается уплата налогов. В то же время появилось множество агентских компаний, которые готовы представлять интересы блогеров и выполнять за них всю связанную с рекламой административную работу. Было порядка 60 таких компаний, сейчас число уменьшилось до 40. И вот они предлагали сотрудничество, а я уже оценивала. Остановила выбор на агентстве, которое занимается бьюти-блогерами и подходит мне. Не могу сказать, что совсем в восторге: например, четыре месяца у меня вообще не было работы. При этом они не разрешают сотрудничать с маленькими брендами: если рекламируем косметику — то премиум-класса. Реклама чаще всего встраивается в формат обычных роликов по типу «продакт плейсмент». Допустим, если рекламирую тушь, то сама пользуюсь и хвалю ее.

С цензурой в китайском интернете белоруска не сталкивалась.

— В моем контракте с агентством мы договорились, что никакие религиозные, политические, гендерно чувствительные темы не могут быть затронуты. Само собой, не допускается оскорблений, мата и тому подобное. Вообще я часто слышала, что нельзя писать какие-то слова про коммунистическую партию. Если в групповом чате найдут порнографию, обсуждение наркотиков, проституции, наказан будет владелец группового чата.

«Нередко встречаю девочек более милых, чем я, и потенциала у них хватает. Но они ничего не могут придумать»

Фото: личный архив

Легко ли добиться популярности в Китае? В чем секрет успеха Аллы?

— Внешность плюс контент. Нередко встречаю девочек, более милых, чем я, и потенциала у них хватает. Но они ничего не могут придумать. Я же очень кропотливо отношусь к каждому видео. Люди видят мои усилия, идею и поэтому уделяют время просмотру.

Сейчас же время, когда можно самому себя сделать. Ты умеешь что-то петь, рисовать, мастерить, создавать что-то яркое необычное — пробуй. Да, можно пытаться пробиться на телевидение, но там много препон, нужны связи. Интернет в этом плане дает намного больше возможностей. Далеко не факт, что ты будешь грести деньги лопатой, но сделать себе имя, получить опыт — это все реально.

Кстати, сама Алла на ТВ так и не попала.

— Меня постоянно приглашали на китайское телевидение. Наши ребята, которые хорошо говорят по-китайски, участвуют в разных программах. Но я не иду. Потому что китайский не настолько хорош. Да и стесняюсь. Часто звали петь, но я вообще не умею. Говорят: «Ничего страшного, запишем фонограмму, только рот открывай». Но я же не могу так обманывать. Хотя был как-то случай, когда я поддалась на уговоры. Прислала видео — они обещали его обработать, чтобы все было чин чинарём. Но с тех пор больше не писали — похоже, как певица я безнадежна…

Еще один фактор популярности блогеров: в Китае невероятно популярен интернет.

— Китайцы нереально зависают в телефонах. Постоянно что-то смотрят, снимают, фотографируют. В метро — все поголовно в телефонах. Помню, у нас смеялись над эпидемией селфи. У китайцев это даже не объект для шуток, их делают все! И если у тебя нет селфи-палки, логичный вопрос: «Ты что, забыла?». Практически не увидишь, чтобы человек в транспорте читал книгу: если читают, то в экране смартфона. В Беларусь эти веяния тоже приходят, но все же не настолько ярко выраженно.

Какие просмотры собирают самые топовые блогеры?

— Больше всего подписчиков у китайских звезд — может доходить до 30 миллионов. Доу-ин сам их находит и платит деньги, чтобы они вели аккаунты. Но и с нуля можно пробиться очень высоко. Например, один мальчик просто пел на камеру — доу-ин позволяет и лайв-трансляции проводить. Он так быстро начал набирать популярность, что вскоре число подписчиков достигло 10 миллионов, потом 20 миллионов. И его пригласили в самое крупное музыкальное шоу «Сингер», где выступали и китайские, и иностранные звезды (Полина Гагарина, Джесси Джей, Димаш). И сейчас этого мальчика знает вся Поднебесная. Хотя начинал он обыкновенным студентом.

Всяких курьезных историй — море. К примеру, один блогер, чемпион в игре League of Legends, зарабатывает миллион юаней в месяц, просто показывая, как играет. Один из фанатов подарил ему «Феррари»! Какой-то китаец напивался в хлам, за что получал донаты, и в итоге довел себя до смерти. Постоянно что-то происходит, просто я не слежу особо.

Разумеется, у Аллы хватает фанатов.

— Мне постоянно пишут комментарии, сообщения. Иногда сама отвечаю, а порой мой менеджер. Парни часто зовут на свидания, но, понятное дело, такие предложения я игнорирую.

Как утверждает белоруска, ее основная цель не деньги, а самореализация.

— Нравится сам процесс: визаж, макияж, косплей. Поэтому для меня доу-ин и другие программы, в которых себя пробую, — это возможность творчества и получения признания людей.

Поэтому, несмотря на свалившуюся в Китае популярность, Алла продолжает заочно учиться на психолога и прилетает в Минск каждые полгода сдавать сессии.