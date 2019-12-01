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Правда о «выборах»
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В Беларуси снова подорожал бензин

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  • 1.12.2019, 8:04
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В Беларуси снова подорожал бензин

Цены на автомобильное топливо увеличились на 1 копейку.

С 1 декабря розничные цены на дизельное топливо и автомобильный бензин увеличились на 1 копейку, сообщает «Белнефтехим» .

Цена бензина АИ-92-К5-Евро составляет 1,60 руб., АИ-95-К5-Евро — 1,70 руб., АИ-98-К5-Евро — 1,92 руб., ДТ — 1,70 руб.

Обоснование повышения цены — «снижение курса белорусского рубля по отношению к основным валютам, рост в ноябре цены нефти, поставляемой на белорусские НПЗ».


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