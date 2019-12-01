Украина перестала импортировать электроэнергию из Беларуси 2 1.12.2019, 19:39

Остановка импорта произошла в ночь на 1 декабря.

Трейдеры остановили импорт электроэнергии из Беларуси, пишет украинское издание "Экономическая правда" со ссылкой на одного из участников рынка.

Остановка импорта произошла в ночь на 1 декабря.

"С часа ночи импорт из Беларуси - ноль, трейдеры перестали импортировать, Беларусь сейчас дороже нашего рынка", - сказал собеседник издания.

До сих пор, по данным источника, в небольших объемах электроэнергия на территорию Украины поставляется из России. В целом импорт электроэнергии для Украины составляет 0,1% -1,7% от потребления.

На следующей неделе парламент Украины планирует рассмотреть поправку к законопроекту, который бы запретил импорт электроэнергии из России и Беларуси по двусторонним договорам.

На рынке на 1 декабря зафиксирована рекордно низкая цена на электрическую энергию – около 35 долларов за мегаватт-час.