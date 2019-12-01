Минфин рассказал, как будут взимать «дорожный налог» 23 1.12.2019, 20:05

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Фото: Kp.by

Решение принято почти окончательно.

Министерство финансов подготовило проект указа об изменении существующей системы уплаты госпошлины за доступ транспортных средств к участию в дорожном движении. Он предполагает введение вместо госпошлины платы, которая будет носить неналоговый характер, в том же размере, который действует сейчас, заявил в эфире программы «Неделя» телеканала СТВ министр финансов Максим Ермолович, пишет tut.by.

Ермолович добавил, государство усиливает контроль за этими платежами.

Вопрос о том, как взимать этот сбор, обсуждался давно. Есть оппоненты, которые считают, что предлагаемый Минфином механизм достаточно сложный.

— И самым простым и справедливым считают включение всей финансовой нагрузки по дорожному строительству в стоимость автомобильного топлива через увеличение акцизов либо введение как-то дополнительного налога на автомобильное топливо, — пояснил Ермолович.

Но в этом случае рост цены составил бы больше 10 копеек на литре.

По его оценке, пройдет еще одно обсуждение, на котором будет принято окончательное решение.