Зеленский раскрыл детали переговоров по газу в Париже 4 10.12.2019, 10:42

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Правитель РФ процитировал на них детский стишок.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после переговоров в Париже вероятность подписать контракт на транзит газа с Россией на несколько лет стала больше, передает korrespondent.net.

— Не говорится о контракте на один год, все сняли это с обсуждения. Речь идет о периоде сколько-то лет, я так думаю, будет больше. Я настаивал на максимально амбициозных условиях, выгодных Украине и Европе — на 10 годах. Очень сложно, когда одна сторона настаивает на одном годе, а мы настаиваем на десяти. Мы найдем что-то посередине, — заявил президент.

По его словам, удалось снять вопрос о компенсации 3 млрд долларов в споре «Нафтогаза» и «Газпрома».

— Мы обсуждали вопрос арбитража. По поводу возврата средств. Мне кажется, мы в принципе сняли вопрос по поводу 3 миллиардов долларов, которые мы выиграли. Наша позиция простая. Мы готовы взять газом, это компромисс, на который мы готовы идти, нам нужно — «вай нот», — сказал Зеленский.

Владимир Путин заявил о возможной 25-процентной скидке на газ для промышленных украинских потребителей, если страны договорятся «о совместной честной работе», передает РБК.

— Помните известный детский стишок: «А у нас в квартире газ. А у вас?». И у вас будет, может быть, дешевле на 25%, чем сегодня получает конечный промышленный потребитель, — сказал Путин.