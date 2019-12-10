Молодежная сборная Беларуси в овертайме уступила Латвии 1 10.12.2019, 22:30

Белорусские хоккеисты добыли одно очко во втором матче молодежного ЧМ.

Молодежная сборная Беларуси в овертайме уступила команде Латвии в матче 2-го тура чемпионата мира-2020 в группе "А" дивизиона I — 2:3, передает pressball.by.

ЛАТВИЯ (U-20) — БЕЛАРУСЬ (U-20) — 3:2 ОТ (0:1, 0:0, 2:1, 1:0)

ЛАТВИЯ: Ворис (Бруверис); Озолс — Брантс, Ясюновс — Федоровс — Синегубовс; Матейко — Осеньекс, Полкс — Скрастинс — Ансонс; Тумановс — Брикманис, Гринбергс — Сваненбергс — Бусеньекс; Евдокимовс — Прохоренковс — Фоминс; Спилва, Забусовс.

БЕЛАРУСЬ: Толопило (Колосов); Козорез — Шкрабов, Ажгирей — Пышкайло — Павленко; Денисов — Барковский, Усов — Крылович — Алистров; Котеловский — Щечин, Буяльский — Протас — Оксентюк; Соловьев — Колячонок, Пинчук — Качеловский — Демченко.

ШАЙБЫ: 0:1 — Котеловский (Оксентюк, Денисов, 6.11 — бол.). 1:1 — Прохоренковс (Матейко, Полкс, 44.57). 2:1 — Забусовс (Прохоренковс, Евдокимовс, 46.11). 2:2 — Котеловский (Оксентюк, Буяльский, 57.50 — бол.). 3:2 — Сваненбергс (Осениекс, 60.13).

Положение в таблице: Латвия — 5 очков (2 матча), Беларусь — 4 (2), Австрия — 3 (2), Норвегия — 3 (2), Дания — 2 (2), Словения — 1 (2).

12 декабря белорусы сыграют с командой Норвегии. Начало матча — в 19.30.