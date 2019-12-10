Аваков: Кое-кто из помощников Путина позволял себе лишнее в Париже 10.12.2019, 22:43

Арсен Аваков

Фото: REuters

Глава Министерства внутренних дел Украины рассказал о деталях нормандского саммита.

Глава Министерства внутренних дел Украины Арсен Аваков, который был в составе украинской делегации на нормандском саммите, сказал в интервью основателю издания "Гордон", что 9 декабря в Париже на встрече "Нормандской четверки" впервые увидел президента РФ Владимира Путина в непосредственной близости.

"Он был грустен. Такой мягкий. Я бы сказал, хитрован. Но эти КГБистские штучки мы уже видели. И вопрос не в том, каким был Путин. Мне нравится, каким был президент [Украины Владимир] Зеленский. Он очень хорошо подготовился”, – сказал он.

По мнению Авакова, помощники Путина надеялись, что президент РФ "сразу возьмет Зеленского, как его учили в высшей школе КГБ".

"Многие из помощников Путина были очень недовольны ходом обсуждения. И это было видно. Кое-кто из них даже позволял себе лишнее, поверьте", – добавил министр.