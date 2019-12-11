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Брестское «Динамо» расторгнет контракт с Евгением Хачериди

  • 11.12.2019, 13:57
Брестское «Динамо» расторгнет контракт с Евгением Хачериди

Украинский защитник так и не заиграет за команду из Бреста.

В ближайшее время брестское "Динамо" расторгнет контракт с украинским защитником Евгением Хачериди, информирует "Трибуна".

32-летний защитник подписал контракт с "Динамо" 23 октября, после чего Хачериди начал тренироваться с командой. Предполагалось, что соглашение вступит в силу с 1 января 2020 года.

Последним клубом Хачериди был греческий ПАОК, за который он в сезоне-2018/19 провел 3 матча.


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