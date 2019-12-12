«Лукашенко и его дети в народных больницах не лечатся» 11 12.12.2019, 11:33

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Белорусы обсуждают новость о дефиците медиков в стране.

В Сети обсуждают дефицит медиков в стране. Всего в Беларуси не хватает почти 6 тысяч врачей и медсестер, сообщает «Солидарность».

Такое количество вакансий зарегистрировано в общенациональном банке вакансий.

«Вот лимфолога в стране вообще нет ни одного, — пишет участник дискуссий в Сети. — И как президент собирается решить эту проблему? Выпишет из-за границы на 500 рублей зарплаты? Жэстачайша переквалифицирует указом из ЛОРов или урологов, например? Сам расскажет и покажет, как надо? Но это ж не биатлон и не бахча... За что нам все это?»

Белорусы вспоминают Лукашенко о том, что его не напрягает масштабный отток медиков из страны.

«Ну, а чего его это должно напрягать, он и его дети в «народных больницах» не лечатся», — заметил один из участников дискуссии.

«Главное, чтобы хватало милиционеров, а врачей в поликлинике для «депутатов» в Ждановичах хватает, еще и очередь стоит — на работу устроиться хотят».

Люди обращают внимание на нехватку койко-мест в больницах.

«Из пяти залетов в больницу трижды сперва на коридоре по нескольку дней отлеживал, и это Минск».

«Если бы вместо 17 резиденций в стране построили 17 больниц, то вопрос с больничными местами, был бы давно уже решен».

Некоторые предполагают, что нехватка медиков выгодна государству: «Меньше на пенсии гражданин проживет. А если поднять пенсионный возраст до 70, то вообще лепота».

Главная причина дефицита врачей, по мнению участников дискуссии, — низкие зарплаты.

«У меня соседка — педиатр, узкий специалист по ЖКТ. Ей уже давно за 70, но продолжает работать, обслуживая три участка... Не отпускают, так как, по ее словам, на такую зарплату (начальная 160 бинов) молодых узких специалистов не заманить. И это в Бобруйске, где якобы меньше всего нужда во врачах/медицинских сестрах».

«Пришел устраиваться на работу. Спрашиваю, какая зарплата. Отвечают: 620 рублей. Ок. Подписываю контракт. Итого: оклад 180 рублей, остальное — премия. И оказывается, у всех так. Итог: средняя зарплата по хозяйству составляет 180 рублей. Ведь премию заработать нужно, а она зависит от показателей организации, а не от моей проделанной работы».

Другие считают, что дело не только в низкой зарплате, но и в отношении к врачу: «Медицина у нас стала на уровень ЖЭСа и магазина. Доктор всем должен и обязан и при этом все готовы написать на него жалобу. Врач больше бегает по соплям и температурам по участку, чтобы больничные раздать, а не занимается лечением».