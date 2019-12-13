Лукашенко: Жить не хочется 34 13.12.2019, 13:02

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Диктатор рассказал, как чувствует себя после доклада министров.

Об этом он заявил во время встречи со студентами и преподавателями медицинских университетов, передает БелТА.

«Знаю, вам очень тяжело. Врач — жестокая профессия. Тебе за один день могут море комплиментов высказать, поклониться в пояс, на колени стать, поцеловать сапог. И после обеда могут так обругать, что жить не захочется. Такова ваша судьба. Кого-то вы в день, и немало, излечите, а кому-то не сможете помочь. И от этого зависят ваши жизнь и настроение, — сказал Лукашенко. Это почти как у меня. С утра напакостят так…

После докладов министров жить не хочется. К обеду вроде какое-то солнце показалось из-за туч. К вечеру — обратно. Потом ночь не спишь», — пожаловался диктатор.