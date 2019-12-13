Швейцария еще на год продлила замораживание активов Януковича 1 13.12.2019, 17:24

Также заморожены активы его окружения.

Швейцария еще на год продлила срок действия замораживание активов бывшего президента Украины Виктора Януковича и лиц из его окружения, cообщает "Европейская правда".

"Сегодня Федеральный совет Швейцарии продлил на один год превентивное замораживание активов экс-президента Украины Виктора Януковича и его окружения (около 70 млн швейцарских франков). Целью этого решения является поддержка судебного сотрудничества между Швейцарией и Украиной", - говорится в сообщении.

Сьогодні Федеральна рада Швейцарії продовжила на один рік превентивне заморожування активів екс-президента України Віктора Януковича та його оточення (бл. CHF 70 млн). Метою цього рішення є підтримка судової співпраці між Швейцарією та Україною — Swiss Embassy Kyiv (@SwissUA) 13 grudnia 2019

В 2014 году Швейцария заморозила активы Януковича на сумму 70 млн швейцарских франков (более $69 млн) сроком на 3 года.

В прошлый раз Швейцария в год продолжала замораживание активов Януковича и лиц из его окружения 20 декабря 2018 года.