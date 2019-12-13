Yeni Akit: Природный газ и нефть — это не главное 13.12.2019, 17:39

Что ищет Турция в недрах Средиземного моря?

Турция продолжает разведку природного газа и нефти в Средиземном море, несмотря на все препятствия со стороны других стран. А эксперт Абдулла Агар (Abdullah Ağar) считает, что главное, о чем нужно вести речь, — это газогидраты Средиземного моря, пишет издание Yeni Akit (перевод — inosmi.ru).

В то время как турецкие буровые суда продолжают поисковые работы в Средиземном море, Турция заключила важнейшее соглашение с Ливией. С подписанием этого соглашения Турция взяла в свои руки контроль над геологоразведкой в регионе и навлекла на себя гнев европейских стран во главе с Грецией.

Что есть в Средиземном море?

Специалист по стратегии Абдулла Агар в своем сегодняшнем твите обратил внимание на другую сторону проблемы. Турция, как известно, ищет природный газ и нефть, но, оказывается, главный вопрос — газогидраты Средиземного моря.

Агар привел следующие сведения: «Дело не только в 3,5 триллиона кубометров природного газа и двух миллиардах баррелей нефти, которые, как предполагается, находятся в Восточном Средиземноморье. Даже эти запасы оцениваются примерно в триллион долларов. Главное в Восточном Средиземноморье — газогидраты. Одна единица газогидрата равна 30 единицам природного газа. Теперь представьте масштабы борьбы за деньги. Газогидрат в море — то же самое, что сланцевый газ на суше».

Что такое газогидраты?

Газогидраты — это кристаллические твердые вещества, которые состоят из легких природных газов, таких как метан, этан и пропан, заключенных в структуру молекул воды, и образуются преимущественно на морском дне и определенных участках суши.

В первой четверти XVIII века газогидраты были случайно открыты в лабораторных условиях. А то, что газовые гидраты могут самопроизвольно образовываться в природе, стало понятно, когда они были обнаружены в зоне вечной мерзлоты в районе Мессояхи в России в 1960-е годы.

Источник энергии ближайшего будущего

Известно, что газогидраты также могут образовываться в морских отложениях. Проведенные за последние 30 лет исследования показали, что один кубометр газогидрата может содержать 164 кубометра природного газа. Только представьте: в 164 раза больше своего исходного объема. В силу этой особенности газовые гидраты считаются источником энергии ближайшего будущего.

Может удовлетворить 100-летнюю потребность в природном газе

Первые исследования, связанные с коммерческим использованием газогидратов, были начаты в 1982 году в США. Американские ученые утверждают, что с помощью газогидратных ресурсов на хребте Блэйк на дне Атлантического океана недалеко от юго-западного побережья США, может быть удовлетворена 100-летняя потребность в природном газе.

Китай начал добычу

Некоторое время назад Китай впервые начал извлекать природный газ из отложений газогидратов в районе Шэньху в Южно-Китайском море. Таким образом Китай смог получить доступ к запасам газогидратов, обнаруженных на глубине 1277 метров, на 203 метра ниже морского дна, и войти в число первых стран мира, способных на постоянной основе добывать природный газ из газовых гидратов.

Каково положение Турции?

В нашей стране в начале 2000-х годов в рамках проекта Совета по научно-техническим исследования Турции (TÜBİTAK) впервые стали изучаться образования газогидратов в Черном море. Институт морских наук и технологий измирского Университета Девятого сентября совместно с «Сеислаб» (Seislab), лабораторией сейсмологии того же университета, поддерживает эти работы, которые на протяжении последних 12 лет ведутся под руководством профессора, доктора Гюная Чифтчи (Günay Çiftçi) с использованием научно-исследовательского судна под названием «Коджа Пири-реис» (Koca Pirireis), а также осуществляет деятельность по сбору и анализу информации.

Прежде всего Черное, а также Средиземное и Мраморное моря обладают большим газогидратным потенциалом. В будущем эти запасы могут решить нашу проблему зависимости от импорта энергоресурсов.