«Директор забрала доску, потому что родители не заплатили» 13 13.12.2019, 18:38

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Странное видео из гомельской школы.

Сегодня в соцсетях появилось необычное видео из школьного класса. Судя по подписи, дело происходит в 25-й школе Гомеля, пишет «Онлайнер». В ролике есть молодая учительница, чей-то грозный голос, плакат с гербом и гимном, а также радостные дети. Нет только доски. Из реплик женщины, которая держит камеру, следует, что доску забрала директор, потому что родители не заплатили. Журналисты попытались понять, что происходит.

Анонимное видео перепостило сообщество «Мая краiна Беларусь». Учительница говорит что-то про то, что «доску попросили на время в другую школу». Женщина с камерой уточняет: это сделано в наказание, потому что родители не купили новую доску.

Видео снято вчера вечером.

Чтобы спросить, что происходит, журналисты связались с директором школы Ниной Клезович. Она в ужасе, говорит, в классе с утра уже побывала делегация проверяющих, теперь вот сама направляется в управление образования — все из-за этой истории с доской.

— Мы сняли ее вчера в 2 часа дня, а сегодня в 9 доска уже висела на месте! — говорит директор. — Комиссия пришла, убедились, что дети сидят, учатся...

— А зачем снимали-то?

— Дело в том, что у нее крепление было повреждено. Сделали, покрасили крепления, дождались, пока краска высохнет, повесили на место, вот и все. Какое наказание, какие деньги — о чем вы говорите?! Я не знаю, кто выливает эту грязь, я 39 лет в образовании, а тут затравили, просто затравили...