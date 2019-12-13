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Канадский защитник Майоне подписал пробный контракт с минским «Динамо»

  • 13.12.2019, 19:04
Канадский защитник Майоне подписал пробный контракт с минским «Динамо»
Мэтью Майоне

В нынешнем сезоне хоккеист выступал за «Куньлунь».

Канадский защитник Мэтью Майоне подписал пробный контракт с минским "Динамо".

В нынешнем сезоне хоккеист выступал за "Куньлунь". В 16 матчах он набрал 3 (0+3) очка при показателе полезности "-5". Позже китайский клуб расторг контракт Майоне, напоминает pressball.by.

В прошлом сезоне Мэтью представлял рижское "Динамо". В 58 поединках в форме рижан канадец набрал 46 (11+35) очков при показателе полезности "-12" и попал на Матч звезд КХЛ.


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