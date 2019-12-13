Бесплатные SIM-карты из РФ: новый развод 2 13.12.2019, 20:36

В Беларуси на вокзалах бесплатно раздают российские SIM-карты, брать их не стоит.

В Telegram-канале «Транспорт Беларуси» один из пользователей рассказал о новой схеме развода доверчивых белорусов (и не только). Место действия: вокзал. В автобус, который отправляется в Москву, заходит мужчина и предлагает совершенно бесплатно российские SIM-карты, пишет «Онлайнер». Казалось бы: ну хоть раз повезло, вот та самая халява! Но все оказывается не так прозаично.

Пассажир с этого рейса спросил знакомых из Москвы, почему вдруг симки раздают прохожим бесплатно. Те были в курсе ситуации.

Выяснилось, что это свежая схема развода: как только пополните баланс SIM-карты, ваши деньги сразу же снимут.

Ради мелких сумм злоумышленники могут и полениться, а стоит закинуть более-менее ощутимые деньги — скорее всего, с баланса их моментально выведут.

Почему водители и сопровождающие в автобусе не отреагировали? В салон заходит человек без билета, явно никого не провожает и что-то начинает предлагать пассажирам — вроде как посторонних в транспорте быть не должно. Вопрос, в общем, открытый. У очевидца ситуации есть версия, как это возможно, но без доказательств мы озвучивать ее не будем.

Масштабы проблемы пока неизвестны.

Один из читателей рассказал, что SIM-карты раздают уже довольно давно. Он пользовался взятой симкой и пополнял ее баланс — максимум на $30. Читатель говорит, что и не понимал, зачем их раздают: думал, что есть некие бонусы за пополнение счета, и эти плюшки получают те, кто дает карточки.

Также на связь вышел еще один читатель: он утверждает, что «давно в этой теме» и развода здесь нет, мол, сплошные плюсы. Схема такая: операторы сотовой связи работают с дилерами, чтобы получить больший охват и увеличить клиентскую базу. За каждую активированную SIM-карту (считаются те, на счет которых положили больше 300 российских рублей — примерно десять белорусских) оператор платит дилеру некий процент. Точную цифру собеседник назвать отказался.

При этом остается непонятным другой момент: в России, как и Беларуси, официально приобрести SIM-карту и зарегистрировать номер можно только по паспорту. «Впоследствии симки на кого-нибудь регистрируются», — рассказал наш собеседник. Кстати, восстановить потерянную SIM вы не сможете: она ведь на вас не записана. В случае с раздачей SIM-карт непонятно, на кого они регистрируются (вероятнее всего, на подставные юрлица). К тому же в России мошенническая схема с раздачей бесплатных SIM давно известна: о ней писали многие издания.