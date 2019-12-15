В Беларуси подорожал бензин 15.12.2019, 8:50

Повышение цен на автомобильное топливо произошло в 26-й раз за этот год.

Розничные цены на бензин и дизельное топливо 15 декабря увеличились в Беларуси на одну копейку, сообщает «Белнефтехим».

Сейчас литр 92-го бензина стоит Br 1,62, бензина Ai-95 и дизельного топлива – Br 1,72, Ai-98 – Br 1,94.

Изменение розничных цен на автомобильное топливо произошло в 26-й раз за этот год.

С начала года АИ 92 подорожал на 19 копеек, АИ 95 и дизельное топливо – на 18.