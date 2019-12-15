В Беларуси подорожал бензин
- 15.12.2019, 8:50
Повышение цен на автомобильное топливо произошло в 26-й раз за этот год.
Розничные цены на бензин и дизельное топливо 15 декабря увеличились в Беларуси на одну копейку, сообщает «Белнефтехим».
Сейчас литр 92-го бензина стоит Br 1,62, бензина Ai-95 и дизельного топлива – Br 1,72, Ai-98 – Br 1,94.
Изменение розничных цен на автомобильное топливо произошло в 26-й раз за этот год.
С начала года АИ 92 подорожал на 19 копеек, АИ 95 и дизельное топливо – на 18.