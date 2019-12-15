Как приготовить кофе со вкусом Рождества 15.12.2019, 9:18

Необычные рецепты в преддверии праздников.

Казалось бы, месяц перед Рождеством – самое время для кофе: горячая чашка обжигает руки, ароматный напиток, приправленный специями, согревает душу. Однако, в то время как прилавки немецких рождественских рынков заставлены кружками с дымящимся глинтвейном, пуншем и даже "глюбиром" (горячим пивом со специями), кофейные предложения нередко ограничиваются порошковым капучино или эспрессо из простенькой кофеварки, пишет dw.com.

Бариста (мастер по приготовлению кофе) из Берлина Арне Пройс (Arne Preuß) огорченно вздыхает: "В Германии обычно пьют катастрофически плохой кофе! Практически в каждой семье есть приборы для приготовления этого напитка. Удобно, но качество кофе иногда страдает. К счастью, мало-помалу в Германии появляются маленькие магазинчики, где можно купить действительно хорошие зерна".

А ведь еще Иоганн Себастьян Бах написал свою "Кофейную кантату", в либретто к которой совершенно справедливо утверждается: "Ах, как сладок вкус кофе! Приятнее, чем тысяча поцелуев, мягче, чем мускатное вино!"

Рождественский подарок за пару кликов

Два кофейных гурмана из Германии, Тиль Ахингер (Till Achinger) и Тамер Эль-Хавари (Tamer El-Hawari), решили вернуть немецкой кофейной традиции былую славу. В 2007 году под лозунгом "Долой коричневую бурду из супермаркета!" они основали онлайн-магазин по продаже кофейных зерен. Называется он весьма романтично - "Воскресное утро" (Sonntag morgen). И действительно, когда как не в ранний воскресный час наслаждаться великолепным вкусом и изящным ароматом напитка аристократов?

Сегодня на виртуальной витрине можно не только найти совершенно разные сорта кофе со всего света, но и смешать их в единственно верной для себя пропорции, а также выбрать степень помола (можно просто оставить в цельных зернах) и придумать название для сотворенной собственными руками смеси. Это имя будет напечатано на этикетке, украшающей серебристый пакетик, который позже вам доставят прямо на дом. Чем не рождественский подарок?

"Официально наш сайт пока осуществляет доставку только по Германии, но бывают случаи, когда нас просят прислать пакетик кофе за границу. Однажды мы выполнили заказ из Сингапура", - рассказывает Тиль Ахингер.

Кофейный декабрь в календарной форме

Знание рыночных тенденций, предрождественский настрой или искренняя любовь к кофе? Неизвестно, что стало причиной удачного маркетингового хода, но однажды Тиль и Тамер упаковали кофе в форму, с детства знакомую нескольким поколениям немцев – предрождественский календарь (Adventskalender). Традиционная забава больших и маленьких жителей Германии – с 1 по 24 декабря ежедневно открывать по окошку в специальном календаре и находить за дверцей маленькую шоколадку или другой подарок – трансформировалась в оригинальную бизнес-идею.

Молодые кофеманы стали выпускать красочные календари-ларцы, в которых любой желающий может найти 24 пакетика с кофе (по 40 граммов каждый) одиннадцати разных сортов. Одного такого пакетика достаточно, чтобы приготовить 4 - 6 небольших чашечек кофе. Другими словами, каждый день можно начинать и заканчивать с новым настроением. Стоимость кофейного календаря – 29 евро.

С какими запахами у вас ассоциируется немецкое Рождество? Корица и мандарины, орехи и шоколад, – все эти ароматы можно найти в пакетиках с кофе, которые команда виртуального магазина заботливо собрала в особой рождественской серии. В декабре Тиль советует обратить внимание на кофе Java Blawan из Индонезии. Его мягким ореховым привкусом особенно приятно наслаждаться зимой.

Пара рецептов напоследок

Заказать себе зерна по вкусу – лишь первый шаг. Сварить настоящий рождественский кофе – это уже мастерство. Бариста Арне Пройс делится любимыми рецептами:

1. Кофе с шоколадом

Сливки, ванильный сахар, два эспрессо, 200 мл молока, 1ч.л. какао, 1ч.л. обычного сахара и шоколадная посыпка. Хорошенько взбить сливки и ванильный сахар. Вскипятить молоко. Какао смешать с обычным сахаром, добавить горячее молоко и еще раз довести до кипения. Разлить по чашечкам, влить тоненькой струйкой эспрессо, украсить взбитыми сливками и шоколадной посыпкой.

2. Шоколадно-кофейный пунш

100 мл молока, 2ч.л. какао, 50 мл кофе, сваренного из латиноамериканских зерен, виски, сливки, 1/4 чайной ложки молотой корицы, одна палочка корицы. Молоко, кофе и какао довести до кипения, Добавить виски и сливки. Снять с плиты и взбить до образования пены. Разлить по бокалам, посыпать молотой корицей и украсить.