В Кремле заявили о серьезных разногласиях между Путиным и Зеленским 2 15.12.2019, 14:46

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ФОТО: МИХАИЛ МЕТЦЕЛЬ, ТАСС

Киев и Москва используют разную терминологию.

Президентам РФ и Украины Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому в ходе нормандского саммита в Париже не удалось достичь согласия по ряду вопросов, заявил спикер Кремля Дмитрий Песков в ходе передачи на российском "Первом канале", которая выйдет в эфир вечером 15 декабря, сообщает ТАСС.

Как отметил Песков, "Путин и Зеленский начали разговаривать друг с другом", но пока "они далеки от согласия по целому ряду вопросов, они используют разную терминологию".

Спикер Кремля рассказал, что лидеры России и Украины "минут 10–15 проговорили с глазу на глаз, что не так коротко".

После этого, по словам Пескова, их прервал президент Франции Эммануэль Макрон, который "настаивал на продолжении работы в нормандском формате".

9 декабря в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров "Нормандской четверки" – Украины, Франции, Германии и России – по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Он продолжался около восьми часов. В рамках саммита лидеры государств провели двухсторонние переговоры, в том числе состоялась встреча Зеленского и Путина.

Стороны договорились до конца года согласовать полное прекращение огня и обмен удерживаемыми лицами в формате "всех на всех", обсудили расширение мандата наблюдательной миссии ОБСЕ и анонсировали новый саммит "Нормандской четверки" через четыре месяца.